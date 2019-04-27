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Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Bozbey: "Kayseri’ye Kupa yakışır"

Bellona Kayseri Basketbol takımı, yeni sezonda kupa kaldırmak istiyor.

27 Nisan 2019 Cumartesi 12:09
Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Bozbey: "Kayseri’ye Kupa yakışır"

Bellona Kayseri Basketbol takımı, yeni sezonda kupa kaldırmak istiyor.


Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin güçlü takımlarından Bellona Kayseri Basketbol, 2018-2019 sezonunu 10. sırada noktaladıktan sonra önümüzdeki sezonlara umutlu bakıyor. Bellona Kayseri Basketbol Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, şanssız ve ekonomik sıkıntılar içerisinde bir sezon geçirdiklerini ifade ederek, "Geçmişte 3 kez Avrupa’da final oynayan takımımız, yine başarılı günlerine dönecektir. Önce birikmiş borçlarımızdan kurtulacağız ardından da yine büyük hedefler için oynayacağız" dedi. İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ahmet Bozbey, "Şanssız ve parasız bir sezon geçirdik. Lige katılıp katılmayacağımızın belli olmadığı günlerde Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Bellona kuruluşu bize destek verdi, lige katıldık. Küme düşen takımlardan bile daha az bütçe ile ligde mücadele ettik. Herkesin düştü gözüyle baktığı sezonu 10. sırada tamamladık. Son 20 günde transfer yapıp lige katılan bir takım olarak başarılı bir sezon geçirdik. Ancak ismimize ve mazimize bakarsak, başarısız olduk" dedi.


Yeni sezon için lige katılıp katılmamak ile ilgili olarak da, "Böyle bir durumun söz konusu olacağına ihtimal vermiyorum" diyen Ahmet Bozbey, "Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı sayın Memduh Büyükkılıç, bize destek verecek. Kendisi ile önümüzdeki günlerde görüşeceğiz.Öncelikli hedefimiz borçlarımızı ödeyip, transfer çalışmalarını yapmak. Ardından da ligde başarılı olmak. Kayseri, siyasette, ekonomide, futbolda olduğu gibi basketbolda da başarıyı hakeden bir şehir. Bu şehre kupa yakışır. 12 sezonda 7 kez isim değiştiren Bellona Kayseri Basketbol takımı olarak Kayseri’ye kupa getireceğiz. Bunu çok istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Nisan 2019 Cumartesi 12:09
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