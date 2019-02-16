Bellona Kayseri Basketbol farklı kazandı
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol sahasında Canik Belediyespor’u 106-81 mağlup etti.16 Şubat 2019 Cumartesi 17:53
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol sahasında Canik Belediyespor’u 106-81 mağlup etti.
Salon: Kayseri Kadir Has
Hakemler: Turgut Işık xx Cemil Uygül xx Mustafa Candemir Tabak xx
Bellona Kayseri Basketbol: Luca Ivankovic x 3, Odyssey Sims xxx 33, Ezgi Manlacı xx 5, Ify Ibekwe xxx 26, Gamze Takmaz xxx 11, Gizem Sezer xxx 13, Melike Oral xx 6, Aysun Yararbaş x 3, Fatma Dikmen x 2, Meryem Gültekin x 4
Samsun Canik Belediyespor: Sequoia Holmes xxx 19, Gülşah Duman xx 10, Kai James xxx 30, Dilara Tongar xxx 12, Deniz Çolakoğlu x 4, Candide Öztürk xx 6 Betül Kutlu x
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