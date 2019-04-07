Bellona Kayseri Basketbol: 58 - Fenerbahçe: 76 Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 25.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 25. hafta maçında Bellona Kayseri Basketbol ile Fenerbahçe karşılaştı. müsabakayı konuk ekip Fenerbahçe farklı kazandı.

Salon: Kayseri Kadir Has

Hakemler: Orkun Yurtdaş xx Ahmet Taner İbin xx Sedef Yarıcı xx

Bellona Kayseri Basketbol: Luca Ivankovic xxx (15) Melike Oral x Maja Miljkovic xx (14) Debbie Ibekwe xxx (24) Gamze Takmaz x Gizem Sezer x Meryem Gültekin x (5)

Fenerbahçe: Anastasiya Verameyenka x (2) Birsel Vardarlı Demirmen x (7) Kelsey Plus xxx (20) Tuğçe Canıtez xx (13) Kiah Irena Stokes xx (10) Ayşe Cora xx (5) Esra Ural Topuz x (4) Merve Arı x Özge Yavaş x (4) Tilbe Şenyürek x (2) Cecilia Zandalasini xx (9)

Periyotlar: 1.Periyot: 8-8 (berabere) 2.Periyot: 21-20 (Bellona Kayseri Basket) 3.Periyot: 10-28 (Fenerbahçe) 4.Periyot: 19-20 (Fenerbahçe)

Devre: 29-28 (Bellona Kayseri Basketbol)

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