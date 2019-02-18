Bellona Kayseri 6.kez kazandı

Bellona Kayseri Basketbol takımı, ligde tırmanışa geçti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde mücadele veren Bellona Kayseri Basketbol çıkışa geçti. Son 4 maçında 3 kez kazanan Sarı Kırmızılı takım, kümede kalma adına önemli bir adım attı.

Ligde 19. haftayı geride bırakırken 6 galibiyet 13 mağlubiyeti bulunan ve 25 puana erişerek 11.sıraya çıkan Bellona Kayseri Basketbol, 3 kez sahasında 3 kez de deplasmanda kazandı. Ligde Gündoğdu Adana Basketbol (2 kez), Kırçiçeği Bodrumspor, İstanbul Üniversitesi, OGM Ormanspor ve Samsun Canik Belediyespor maçlarını galip noktalandırdı.

Sahasında Samsun Canik Belediyespor ile karşılaşan ve müsabakayı 106-81 kazanan Bellona Kayseri Basketbol takımı, geride kalan 19 maçta ilk kez 3 haneli rakamları gördü. Gündoğdu Adana Basket maçında 95 sayı üreten, OGM Ormanspor maçında 96 sayı üreten Bellona Kayseri Basketbol ilk kez 3 haneli rakamları görerek Canik Belediyespor’a 106 sayı attı.

Bellona Kayseri Basketbol takımı Sportif Direktörü Ahmet Bozbey, bu sezon istedikleri performanstan uzak kalmalarına rağmen son haftalarda iyi oynadıklarını ve üst üste kazandıklarını söyleyerek, "Ligde kalan maçlarımızdan da maksimum puan toplamak istiyoruz" dedi.