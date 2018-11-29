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AK Parti ve MHP ittifakında 'kazan-kazan' modeli

Cumhur İttifakı'nın tarafları olan AK Parti ve MHP’nin yerel seçimlerde yapacağı ittifakın detayları netleşmeye başladı. Buna göre belirlenecek illerde hangi parti güçlüyse diğer parti onun adayını destekleyecek.

29 Kasım 2018 Perşembe 08:33
AK Parti ve MHP ittifakında 'kazan-kazan' modeli

AK Parti ile MHP arasında yerel yönetimlere ilişkin yapılacak olan ittifakın detayları netleşmeye başladı. Yerel seçimlerden büyük zaferle çıkmak isteyen AK Parti ve MHP Cumhur İttifakı kapsamında temaslarını sürdürüyor.

AK Parti'den Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ile MHP'den Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz iller üzerinde çalışma yürütüyor.

Adana, Mersin ve Osmaniye MHP'de

Edinilen bilgiye göre AK Parti, Adana, Mersin ve Osmaniye gibi bazı büyükşehir belediyelerini MHP'ye bırakacak, ittifak yapılan illerin ilçelerinde ise hangi parti güçlüyse o partinin adayına destek verilecek, diğer parti aday çıkarmayacak. O iller arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin memleketi Osmaniye, Adana ve Mersin gibi iller yer alıyor. AK Parti ile MHP ayrıca CHP'nin HDP, İyi Parti ve Saadet Partisi ile ittifak yapmayı planladığı illere yönelikde birlikteliklerini sürdürecek. Buna yeni ittifaklar açıklanmaya adaylar belli olmaya başlayınca her iki parti bir araya gelerek bu illerde de Cumhur İttifakı'nı sürdürecek. O ilde hangi partisi güçlüyse diğer parti aday çıkarmayacak ve o adaya destek verecek. AK Parti ile MHP'nin ittifak yapacağı illerde belediye meclis üyeliklerinde her iki partinin birbirine jest yapması bekleniyor. Mevcut Seçim Kanunu değişiklik yapılmadığı için genel seçimlerde olduğu gibi bir partinin başka bir partinin sıralarından aday gösterilmesine izin vermiyor. Bu nedenle her iki partinin belediye meclis üyeliklerinde ve il genel meclisi üyeliklerinde birbirlerinin sıralarından aday gösterebileceği belirtiliyor.

(Sabah)

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 08:33
  1. Osmaniye
  2. Mersin
  3. Ankara
  4. Adana
  5. AK Parti
  6. Yerel seçim
  7. Sadir Durmaz
  8. Mehmet Özhaseki

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