AK Parti, belediye başkanlarının performansını halka soracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin dönüşü yerel seçim çalışmalarına devam edecek. 21 il ve ilçelerle ilgili, MHP ile yapılan işbirliği görüşmelerini değerlendirecek. Erdoğan'ın bu kapsamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan'ın 21 il ve ilçe adayını büyük bir tanıtım toplantısıyla duyurması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adayları belirlemesinin ardından, seçim manifestosu üzerinde çalışması bekleniyor. Manifestoda ağırlıklı olarak toplumun beklentilerine yer verilecek. Başkanların vaatlerinin de yer alacağı çalışmada, 3 büyük il için de özel projelerin yer alacağı öğrenildi.

Gönül belediyeciliği

AK Parti'nin şimdiki planlamaya göre, manifestoda 'gönül belediyeciliği' vurgusu yapılması bekleniyor. Erdoğan, 15 Şubat'ta yapılacak Seçim Tanıtım Toplantısının ardından 45 günlük seçim kampanyası turuna başlayacak.

Halka sorulacak

Erdoğan, manifestoda açıklanan taahhütlerin 'muhasebesini' ve başkanların 'performanslarını' belirli periyotlarla il ve ilçelerde verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediği halka sorulacak. Bu planlamanın 100 günlük icraat planındakine benzer şekilde uygulanacağı ifade ediliyor.

(Hürriyet)