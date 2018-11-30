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AK Parti, belediye başkanlarının performansını halka soracak

AK Parti'de yerel seçim takvimi netlik kazanmaya başladı. Buna göre Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Şubat'ta seçim manifestosunu açıklayarak 45 günlük seçim kampanyası sürecini başlatmış olacak.

30 Kasım 2018 Cuma 10:36
AK Parti, belediye başkanlarının performansını halka soracak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arjantin dönüşü yerel seçim çalışmalarına devam edecek. 21 il ve ilçelerle ilgili, MHP ile yapılan işbirliği görüşmelerini değerlendirecek. Erdoğan'ın bu kapsamda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle yeniden bir araya gelmesi bekleniyor. Erdoğan'ın 21 il ve ilçe adayını büyük bir tanıtım toplantısıyla duyurması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adayları belirlemesinin ardından, seçim manifestosu üzerinde çalışması bekleniyor. Manifestoda ağırlıklı olarak toplumun beklentilerine yer verilecek. Başkanların vaatlerinin de yer alacağı çalışmada, 3 büyük il için de özel projelerin yer alacağı öğrenildi.

Gönül belediyeciliği

AK Parti'nin şimdiki planlamaya göre, manifestoda 'gönül belediyeciliği' vurgusu yapılması bekleniyor. Erdoğan, 15 Şubat'ta yapılacak Seçim Tanıtım Toplantısının ardından 45 günlük seçim kampanyası turuna başlayacak.

Halka sorulacak

Erdoğan, manifestoda açıklanan taahhütlerin 'muhasebesini' ve başkanların 'performanslarını' belirli periyotlarla il ve ilçelerde verilen sözlerin yerine getirilip getirilmediği halka sorulacak. Bu planlamanın 100 günlük icraat planındakine benzer şekilde uygulanacağı ifade ediliyor. 

(Hürriyet)

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 10:36
  1. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. MHP
  3. Devlet Bahçeli

YORUM YAZ

  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ1 sa önce
    mhp kemalist filan degil.keşke kemalist olsa. ama mhp şuan dinci akp nin kıskacında.
  • nuhnuh1 sa önce
    laik demokatik sistemin hiçbirşeyinden razı değiliz velevki hepsi namaz kılsa bile Allah a sorun milleti razı edemssiniz herkez farklı düşünüyor Alla laiikliği istiyormu bir sorun bakalım
  • Kocasolak Kocasolak 1 sa önce
    Kavşaklara yaya yolu çizgileri çekilsin, şehirdeki köydeki yaşıyoruz bilelim. Otomobiller bizi ezecek.
  • AkpartiliAkpartili1 sa önce
    Akpartinin bir şekilde kemalist MHP'nin kıskacından kurtulması gerek! Bu ittifak akpartinin kimyasını bozdu, muhafazakar demokrattan ziyade, atatrükçü kemalist partiye benzedi. Bu durum azgın azınlığı iyice azıttı! 5816 cezaları havada uçuşuyor, danıştay coştu zaten, "tek kanun atatürktür" diyor, türkçe ezan bile isteyebiliyrlar! Tek sebep, kemalist MHP ile yakınlaşmak! Bu durumdan bir şekilde kurtulmak gerek yoksa, akparti kendi seçmeninden kopacak!
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