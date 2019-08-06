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"Bella" yürüteçle hayata tutundu

Adana'da beyaz eşya tamircisi İbrahim Serintürk, yavruyken sahiplendikten bir yıl sonra otomobil çarpmasıyla arka ayakları felç olan sokak köpeğine tekerlekli yürüteç yaptırdı- Tamirci Serintürk:- "Yürütecini yaptırdık ve 'Bella' hayatına devam ediyor. Yürümeye başladı, morali yerine geldi. Bella'yı ağaçlara, yeşilliklere götürüyoruz. Hayatından memnun şu anda"

06 Ağustos 2019 Salı 11:03
"Bella" yürüteçle hayata tutundu

ADANA (AA) - MUTLU GÜNEY - Adana'da bir beyaz eşya tamircisi, trafik kazasında arka ayakları felç olan "Bella" isimli köpeğine tekerlekli yürüteç yaptırarak, hayvanın yeniden hayata tutunmasını sağladı.

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde tamircilik yapan İbrahim Serintürk, sokakta bulduğu bir haftalık köpek yavrusunu sahiplendi.

"Bella" ismini verdiği köpeğine yaklaşık 1 yıl sonra otomobil çarpan Serintürk, hem bazı iç organları zarar gören hem de arka bacakları felç geçiren hayvanı veteriner kliniğine götürdü.

Burada yapılan tedaviyle sağlığına kavuşan ancak iki bacağındaki felç nedeniyle yürüyemeyen "Bella" adeta hayata küstü.

Serintürk de köpeğinin bu durumuna dayanamayınca Bella için bir tekerlekli yürüteç yaptırmaya karar verdi.

Ankara'da bir petshopta kendisine yardımcı olunabileceğini öğrenen Serintürk, burada yaptırdığı yürüteç ile köpeğinin yeniden sokakta gezebilmesini ve hayata tutunmasını sağladı.

Yürüteçle istediği yere gidebilen ve rahatça hareket eden Bella, sahibi Serintürk ile gezip parklarda vakit geçirmeye başladı.

- "Yürümeye başladı, morali yerine geldi"

İbrahim Serintürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir haftalıkken sahiplendiği köpeğine "Bella" ismini verdiğini söyledi.

Köpeğine bir yaşına geldiğinde, yanında çalışan işçisiyle kasaptan kemik almaya gittiği sırada otomobil çarptığını, kazada Bella'nın ciğerlerinin patladığını ve ayaklarının felç geçirdiğini belirten Serintürk, şöyle konuştu:

"Bella'yı hemen veterinere götürdük. 'Önce tedavisini sonuçlandıralım, ondan sonra ayaklarına bakarız.' denildi. Tedaviden sonra bakıldığında da 'yapacak bir şey yok' dediler. Omuriliğin üç yerden kırıldığını öğrendik. Yürütecini yaptırdık ve 'Bella' hayatına devam ediyor. Yürümeye başladı, morali yerine geldi. Bella'yı ağaçlara, yeşilliklere götürüyoruz. Hayatından memnun şu anda."

Serintürk, Bella'ya arkadaşlık etmesi için yeni bir köpek daha sahiplendiğini ifade etti.


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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 11:03
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