“BELKO Vitamin Büfeleri” yeniden hizmete giriyor
Ankara Büyükşehir Belediyesine ait taze sıkılmış meyve suyu satışının yapıldığı “BELKO Vitamin Büfeleri” yeniden hizmete giriyor.05 Temmuz 2019 Cuma 09:50
Ankara Büyükşehir Belediyesine ait taze sıkılmış meyve suyu satışının yapıldığı “BELKO Vitamin Büfeleri” yeniden hizmete giriyor.
Başkentlilerden gelen yoğun talep üzerine yeniden tasarlanan Vitamin Büfeleri, ilk etapta üç farklı noktada portakal suyu, limonata ve havuç suyu satışına başlayacak.
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