Belki ilk defa bu kadar açık konuştular... PKK elebaşından ABD'ye, 'Türkiye' sitemi!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılan görüşmeler Suriye'de yeni bir katliamın önlenmesini sağladı.

İdlib'de sivil katliamı önlendi

Amerika tarafından dışarıdan izlenen görüşmeler kapsamında İdlib'de yaşanabilecek katliamın önüne geçildi.

Akdeniz hattı kapandı

İdlib mutabakatıyla birlikte terör örgütü PKK'nın Suriye'deki uzantılarının da tüm planları bozulmuş oldu.

ABD Başkanı teşekkür etti

ABD Başkanı Donald Trump, Başkan Erdoğan'ın bu konudaki kararlılığına dikkat çekerek Türkiye'ye teşekkür etti. ABD'nin Suriye'de beslediği teröristlerse, bu politikadan oldukça rahatsız.

Teröristbaşı: ABD yanlış yapıyor

Örgütün Kandil'de saklanan elebaşlarından Mustafa Karasu, Suriye'de Türkiye'nin istediklerinin yapılmaması gerektiğini söyledi.

Tüm planlarına darbe indirilen örgütün elebaşı, "Amerika, Suriye'de Türkiye'ye rol vererek yanlış yapıyor. İdlib konusunda ABD'nin Türkiye'ye destek vermesi, kötü sonuçlar doğuracak." ifadelerini kullandı.