Belkavli’nin ölümünü beklemeyin!

Yavuz Selim İstanbul

Cezaevinde kalabilirlik raporunun yenilenmesi için Adli Tıp’a sevk edilen Belkavli’nin 45 kiloya kadar düştüğü, sağlık durumunun içler acısı hale geldiği öğrenildi. 28 yıldır zindanda tutulan Belkavli’nin sara krizlerinin arttığı, epilepsi nüksettiği, ansksiyetenin ileri aşamaya geldiği bildirildi. 6 ay arayla anne ve babasının hayatını kaybetmesinin ardından psikolojik durumu da tamamen çöküntüye uğrayan Faruk Belkavli’nin sağlığının hiçbir yönden cezaevinde kalmaya müsait olmadığı ifade ediliyor. Hukukçular ve STK temsilcileri, Adli Tıp Kurumu’nun adaletli rapor tanzim ederek Belkavli’nin tahliyesinin önünün açılması gerektiği görüşünde birleşiyor.

Demir: Adalete leke sürülmesin

Hakder Başkanı Bülent Demir, Adli Tıp’a çağrı yaparak, şunları dile getirdi: “Adli Tıp Kurumu tarafsızlık imtihanındadır. Belkavli’nin sağlık raporu tarafsız olarak değerlendirilmelidir. Kötü olan sağlığının rapora da yansıması durumunda kamuoyu baskısı veya yanlı bakış açısı olmadan bütün mağdurlara olduğu gibi sağlık problemi yaşayan bu kardeşimiz için objektif karar verilmelidir. Kamu vicdanını rahatlatacak, adalete uygun olacak ve mahalle baskısından uzak şekilde hak edilen kararın çıkmasını Adli Tıp’tan bekliyoruz. Belkavli’nin 45 kiloya kadar düştüğü biliniyor. Allah göstermesin ölüm aşamasına gelmesi gibi bir hal, adaletimize leke sürülmesi manasına gelecektir. Hayatını cezaevinde devam ettiremeyecek halde olmasına rağmen ‘cezaevinde kalabilir’ şeklinde karar verilmesi durumunda Belkavli’yle ilgili olası bir ölümcül hadise, Adli Tıp’ın objektif ve adil karar verip vermediği konusunda sorgulamaya sebep olacaktır. Hakder olarak Faruk Belkavli’yle ilgili yapılacak bütün işlemlerin takipçisi olacağız.”

Kaya: Cezaevi ölüm olur

Özgür Der Başkanı Rıdvan Kaya da, raporu beklediklerini belirterek, şunları ifade etti: “Mevcut yargı sistemi geçmişten bugüne yoğun adaletsizlikler içermektedir. Özellikle 28 Şubat sürecinde insanların nasıl yargılandıkları ve nasıl ceza aldıkları malum. Sivas davası da 28 Şubat sürecinde karara bağlanmıştır. Kimse bu insanlar için ‘yaptıklarının cezasını çekiyorlar’ diyemezler. Yargılamalarda da, cezalandırmalarda da yoğun şüpheler var. Sivil hayatta bile tedavisi neredeyse imkansız hale gelmiş insanların cezaevinde tutulmaları doğrudan ölüme itilmesi demektir. Tedavi en temel insan hakkı. Bu şekilde ağır hastalıklarla boğuşanları bürokratik kurallara, kurumlara mahkum etmeyip insani ve vicdani bir yaklaşım ön planda tutulmalıdır. Belkavli’nin zindanda tutulmaya devam edilmesi ne hukukla ne de vicdanla bağdaşmaz. Ahirete, Allah’ın adaletine ve hesap gününe inanıyorsak yaptığımız yapmadığımız her işin hesabını vereceğimizi biliyorsak, insanların bunu düşünerek değerlendirip öyle karar vermelerinin kendileri açısından da hayırlı olacağını düşünüyorum.”