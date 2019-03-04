Belize'de "tembel hayvan"a ait 27 bin yıllık diş fosili bulundu

ANKARA (AA) - Orta Amerika ülkesi Belize'de, "tembel hayvan"a ait olduğu tespit edilen 27 bin yıllık diş fosili bulundu. Sonuçları "Science Advances" dergisinde yayımlanan araştırmada, 2014'te Cara Blanca bölgesinde yer alan doğal havuzda, Maya dönemine ait eserleri arayan dalgıçlar tarafından bulunan tembel hayvana ait devasa diş, kol ve kalça kemiklerinin 27 bin yaşında olduğu belirlendi. Araştırmacılar, fosiller üzerinde yürüttükleri inceleme sonucunda, söz konusu dönemde yaşayan tembel hayvanların en az 4 metrelik boya sahip olduklarını saptadı. Yürütülen çalışma sonucunda, devasa tembel hayvanın, kurak ve nemli mevsimlere göre beslenme alışkanlığını değiştirebildiği de belirlendi.





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