Belirtilerden biri 'Hapşırmak'! Omicron’da görülen bu 5 belirtiye dikkat!

Omicron endişesi tüm dünyada sürüyor. İlk olarak Güney Afrika’da tespit edilen bu varyant daha sonra birçok ülkede görüldü ve hızla yayılmaya devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Omicron varyantının daha önce hiçbir varyantta görülmemiş bir hızla bulaştığını da açıkladı. Omicron varyantında vaka sayısına bakıldığında hastaneye kaldırılanların sayısı beklendiği gibi hızla artmıyor, hastalar daha kısa süre hastanede kalıyor. Ancak şu ana kadar alınan veriler Omicron varyantının daha hafif olduğunu kanıtlamak için yeterli değil.

Soğuk algılığı ile karıştırılıyor

Omicron varyantının şu an için tam olarak nerede ve hangi koşullarda ortaya çıktığını kimse bilmiyor ancak yapılan yeni bir araştırma Omicron varyantında görülen belirtileri ortaya koyuyor. Britanya’da yapılan araştırmaya göre, Omicron varyantının soğuk algınlığına benzer semptomlar gösterebileceği açıklandı. Diğer taraftan uzmanlar, belirtilerin soğuk algınlığına benzese de Omicron’a bağlantılı risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini önemle vurguladı.

Omicron'un 5 belirtisi

Araştırmada, Londra’daki Omicron varyantına yakalananların semptomları gözlendi. Öte yandan uzmanlar, soğuk algınlığına benzese de Omicron’a bağlantılı risklerin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi. Hastalar Zoe isimli uygulamaya belirtilerini kaydetti. Buna göre en çok görülen beş belirti şunlar oldu:

-Boğaz ağrısı

-Burun akıntısı

-Yorgunluk, halsizlik

-Baş ağrısı

-Hapşırma

'Evde kal' uyarısı

Çalışmada yer alan bilim adamı Profesör Tim Spector, olası Omicron vakalarının soğuk algınlığı ile karıştırılıp test yapılmamasının riskli olduğunu vurguladı. Spector, “Omicron belirtileri yaygın olarak soğuk algınlığı semptomlarına benzer nitelikte. Burun akıntısı, baş ağrısı, boğaz ağrısı, hapşırma ve halsizlik varsa dikkat edin. Test yaptırmayı ihmal etmeyin, hastalığınızdan emin oluncaya kadar evde kalın” uyarısında bulundu.