Belirlenen aday ben merkezli değil biz merkezli olmalı

İsmail Tekpınar

Artık yerel seçim aday belirleme kulisleri başladı. Tüm siyasi partiler için zorlu bir seçim olacak…

Doğru ve hakiki liyakat sahibi adayları bulanlar kazanır. Aksi takdirde, aday konusunda hata yapılırsa sandığa gömülmeniz kaçınılmaz olur.

Siyaset artık doğru yolu bulup rant siyasetinden çıkmalıdır…

Küçük ölçekli veya orta halli partiler kazanamıyorlarsa gerek ilde gerekse ilçede seçime girmekten ziyade aynı görüşe paydaş olduğu partiye destek olmalıdırlar.

Çünkü büyük maddi buhran geçirtiyor, her bir seçim sonrası yıllarca seçilemediği seçimin borcunu ödeyen arkadaşlarımız var…

Rant sponsoru bulanlar da sorun yok. “Sen harca, seçilince ben seni ihya ederim” politikası yürütüldüğü içindir ki parkın yeri ya kolej ya da rezidans oldu...

Bunu bitirmek; adaletten, hukuktan, halkçılıktan bahseden tüm siyasi partilerin elindedir.

Sormak lazım bir aday uçuk paralar harcıyorsa alacağı maaşı hesaplayın, harcadığının yanında devede bir kıl kadar bile olmuyor… Nerden karşılayacak bunu, arsadan verdiği ihalelerden şuradan buradan…

Belirlenen aday ben merkezli değil, biz merkezli insan odaklı olmalıdır. Sonuçta görevi topluma hizmettir, kendine değil…

Her şeyden önce mütefekkir olup tüm siyasi kesime hitap etmesi lazımdır.

Bize dürüstçe devletin milletin öz kaynaklarını kendi öz evladı gibi gören adaylar seçilmişler, seçilecekler lazımdır artık bu elzem olmuştur… Özellikle gerek mevcut gerekse yeni adayların karnesine iyi bakmak iyi okumak lazım.

Mevcut başkanlarda 3 dönem sözü yerine getirilmesi önem arz etmektedir.

Bu bir bayrak yarışıdır kim daha ileriye taşıyabilecekse hasetlik etmeden yardımcı olmak büyüklüğün şanındandır.

Eğer ittifak edilecek yerlerde ise yine söylemekte fayda var düşük profilli aday çıkarmaktan ziyade hiç çıkarılmamalıdır meclis üyesi paylaşılması daha önemlidir.

Ben yaptım oldu demesin seçilecek belediye başkanı bir dur diyecek eleştirecek insanların olması önemlidir.

Artık eğer gerçekten milli düşünülüyorsa her muhafazakâr parti eteğindeki taşı döküp ülkenin selameti için var gücüyle çalışması proje üretmesi elzem oldu…

Öyle kürsülerden ahkâm kesmek kolay kim ne kadar milli manevi biz biliyoruz eyvah iş işten geçti demeden vahdet olmak lazım değil mi?

Tefrikaya düşüp ecnebilerin ekmeğine yağ sürmeyin. Avını bekleyen çakallar gibi bu seçimde kaos olsa da bunlar birbirine düşseler, bize gün doğsa diyen leş kargalarını başımıza toplamayın…

İttifak ve ittihad fikrimizi sahada kullanmak ve seçmene bu samimi olarak gösterirsek o zaman muvaffakiyet gelir.

Muhalefet gibi koltuğa yapışıp kalmayın, partiyi teslim edemedikleri adaya ülkeyi teslim etmek için aday gösterdikleri gibi siz de sakın yapmayın…

Bu oyunları ve samimiyetsizliği seçmen görüyor, milletin aklıyla alay ederseniz ağır bir tokat yersiniz. Geçmişte seçim kazanıp da sonra tabela partisi olanlara vurulan tokat buna bariz bir örnektir…