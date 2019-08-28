Belinden sakatdağ keçisine eliyle su içirdi

Tunceli’de hayvanlarını yaylaya götüren Özcan Korkut (30), fark ettiği belinden sakatlanan çengel boynuzlu dağ keçisine (Şamua) elleriyle su içirdi.

Tunceli’nin Pülümür İlçesi’ne bağlı Karagöz Yaylası’nda hayvancılıkla uğraşan Özcan Korkut, yabanda rastladığı ve belinden sakatlandığı için su içmekte zorluk çeken çengel boynuzlu dağ keçisini fark etti. Hayvanın yanına yaklaşan Korkut, sakat olduğu için çok fazla hareket edemeyen dağ keçisine elleriyle su içirdi. Korkut ardından, dağ keçinin tedavisi için Doğa Korumave Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerinehaber verdi. Korkut’un o anlarını bir yakını dacep telefonuyla kaydetti.

Doğada karşılaştığı hayvanları da görüntülüyor

Ayı ailesini de görüntüleyen ve karşılaştığı hayvanları ürkütmeden kayıt altına aldığını dile getiren Özcan Korkut, “Coğrafyamız yaban hayatı bakımından oldukça zengin. Gün içerisinde bu türlerden bazılarına sık sık rastlıyoruz. Şamualar, dağ keçileri, ayılar, keklikler. Zaman zaman çakal ve vaşakla da karşılaşıyoruz” dedi.

Korkut, doğayı koruyarak sahip çıkılması gerektiğini belirtirken zarar vermek isteyenlere de engel olunması gerektiğini söyledi.