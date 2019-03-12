Belinde uyuşturucu taşırken yakalandı Denizli yolu üzerinde yapılan uygulamada yolcu otobüsündeki bir şüphelide uyuşturucu ele geçirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Denizli yolu üzerinde yapılan uygulamada yolcu otobüsündeki bir şüphelide uyuşturucu ele geçirildi. Edinilen bilgiye göre, Muğla’ya Doğu illerinden gelen bir yolcu otobüsünde arama yapıldı. Otobüste yolcu olarak bulunan İ.K. isimli şahsın üzerinde bel kısmına korse ile sarılmış vaziyette 1 kilo 154 gr. esrar maddesi ele geçirildi. Gözaltına alınan İ.K. isimli şüpheli, Emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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