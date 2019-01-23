Beli kırılan at uyutulacak

EDİRNE (AA) - Edirne'de düşme sonucu beli kırılan ve iç kanama geçiren at, tedaviye cevap vermemesi nedeniyle uyutulacak.

Alınan bilgiye göre, Koca Sinan Mahallesi'nde arkasına bağlanan arabayı çeken at, kayıp düşerek yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ata müdahale etti.

Tedavi altına alınan atın durumunda iyileşme olmaması nedeniyle sahibinin de onayıyla uyutulacağı öğrenildi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de yaşayan bazı vatandaşların atlardan ekonomik olarak faydalandığını söyledi.

Atların bakımının yeterli şekilde yapılmadığını anlatan Tanrıkulu, "Bu anlamda bazen dönem dönem de tartışılan 'sokak atı' ve 'belediye baksın' gibi durumlar ortaya çıkıyor ama bunlar sahipli hayvanlar. Bu hayvanlardan insanlar ekonomik bir girdi sağlıyor. Biz de sık sık bu sorunla karşılaşıyoruz. Bugünkü olay da bizi çok üzdü. Bakımı yeterli olmayan, yeterli beslenemeyen düşkün bir hayvanın çalıştırılması sonucunda hayvan büyük bir sakatlık geçirdi. Bu tür gelir getiren ve bakılan veya fayda sağlanılan hayvanlara çok özenilmesi ve onların hem sağlıklarına hem de beslenmelerine ciddi şekilde yaklaşılması gerekiyor." diye konuştu.

Tanrıkulu, bakılamayan hayvanların kendilerine bildirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu hayvanlar sahipsiz değil, sokak hayvanı değil. Bunların sahipleri bakamadıkları zaman fazla şeye ihtiyaç duyduklarında, samandır, yemdir, sokaklara bırakıyorlar. Bakın bugünkü olayda da bakımı yeterli olmayan ve sağlanamayan bir hayvanımız çalıştırılırken ne yazık ki kayıp düşmesi sonucu çok büyük bir yaralanma geçirdi." dedi.

Ertuğrul Tanrıkulu, iç kanama geçiren ve beli kırılan atın durumunun kötü olduğunu, sahibinin de izniyle uyutulacağını öğrendiklerini belirtti.



