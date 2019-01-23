0553 313 94 23

Beli kırılan at uyutulacak

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu:- "Bakımı yeterli olmayan ve sağlanamayan bir hayvanımız çalıştırılırken ne yazık ki kayıp düşmesi sonucu çok büyük bir yaralanma geçirdi"

23 Ocak 2019 Çarşamba 14:44
Beli kırılan at uyutulacak

EDİRNE (AA) - Edirne'de düşme sonucu beli kırılan ve iç kanama geçiren at, tedaviye cevap vermemesi nedeniyle uyutulacak.

Alınan bilgiye göre, Koca Sinan Mahallesi'nde arkasına bağlanan arabayı çeken at, kayıp düşerek yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Edirne Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, ata müdahale etti.

Tedavi altına alınan atın durumunda iyileşme olmaması nedeniyle sahibinin de onayıyla uyutulacağı öğrenildi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de yaşayan bazı vatandaşların atlardan ekonomik olarak faydalandığını söyledi.

Atların bakımının yeterli şekilde yapılmadığını anlatan Tanrıkulu, "Bu anlamda bazen dönem dönem de tartışılan 'sokak atı' ve 'belediye baksın' gibi durumlar ortaya çıkıyor ama bunlar sahipli hayvanlar. Bu hayvanlardan insanlar ekonomik bir girdi sağlıyor. Biz de sık sık bu sorunla karşılaşıyoruz. Bugünkü olay da bizi çok üzdü. Bakımı yeterli olmayan, yeterli beslenemeyen düşkün bir hayvanın çalıştırılması sonucunda hayvan büyük bir sakatlık geçirdi. Bu tür gelir getiren ve bakılan veya fayda sağlanılan hayvanlara çok özenilmesi ve onların hem sağlıklarına hem de beslenmelerine ciddi şekilde yaklaşılması gerekiyor." diye konuştu.

Tanrıkulu, bakılamayan hayvanların kendilerine bildirilmesi gerektiğini dile getirerek, "Bu hayvanlar sahipsiz değil, sokak hayvanı değil. Bunların sahipleri bakamadıkları zaman fazla şeye ihtiyaç duyduklarında, samandır, yemdir, sokaklara bırakıyorlar. Bakın bugünkü olayda da bakımı yeterli olmayan ve sağlanamayan bir hayvanımız çalıştırılırken ne yazık ki kayıp düşmesi sonucu çok büyük bir yaralanma geçirdi." dedi.

Ertuğrul Tanrıkulu, iç kanama geçiren ve beli kırılan atın durumunun kötü olduğunu, sahibinin de izniyle uyutulacağını öğrendiklerini belirtti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 14:44
  1. tedavi
  2. yalnız bırakmadılar
  3. Yaralı at

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'de flaş ayrılık
    1. Süper Lig'de flaş ayrılık
    2. Kayseri'de DEAŞ operasyonu
    3. "Türk ekonomisinin eşsiz avantajları..
    4. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden..
    5. Muhammed Salah'ın sosyal medya..
    6. Erzurumspor, Erhan Çelenk ile..
    7. Suç makinesi Gaziantep'te yakalandı!
    8. O ülkeden flaş karar: 13 binden fazla..
    9. 11 yaşındaki kız çocuğunu kaçırma..
    10. Akbank'tan Türkiye'nin ihracat..
    11. Fazıl Say'ın açıklamalarına destek..
    12. Karaciğer ve bağırsak tümöründen aynı..
    13. Trump'ın rakibi ABD'yi terk etti!..
    14. Karatede sezon Paris'te başlıyor
    15. Albayrak ve Hanedar eli boş geldi,..
    16. Kayıp kişi Porsuk Çayı'nda aranıyor
    17. Şişli'deki cinsel saldırı iddiası
    18. 1 milyar TL'lik Boat Show Tuzla, 16..
    19. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş..
    20. Arap Birliği'nden Filistin çağrısı!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Abdullah Gül değil, Ahmet Davutoğlu parti kuracak!
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül'e: Başınıza felaketler gelebilir
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    Son anket sonuçları açıklandı! İşte partilerin oy oranları
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    HDP Van belediye başkan adayları 2019
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!
    Ekrem İmamoğlu Akit’e dava açtı, hakkındaki bilgiler ortaya çıktı!

    Günün Karikatürü

    23 Ocak 2019
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    Yerel seçimler öncesi en kapsamlı anket! İşte çarpıcı sonuçlar...
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti
    AK Partili belediye başkanı, aday gösterilmeyince istifa etti