Belhanda'ya büyük tepki! Mert Çetin araya girdi
Trabzonspor maçı sonrası havaalanında bir taraftarın “Belhanda Go Home” demesi üzerine, Faslı futbolcu tepki göstererek taraftarın üzerine yürüdü.02 Eylül 2018 Pazar 13:39
Trabzonspor maçı sonrası havaalanında bir taraftarın “Belhanda Go Home” demesi üzerine, Faslı yıldız tepki göstererek taraftarın üzerine yürüdü.
Galatasaray'ın tercümanı ve idari Menajer Yardımcısı olan Mert Çetin olay büyümeden araya girdi ve Belhanda'yı uzaklaştırdı.
Kaynak: Haber7
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