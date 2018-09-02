Belhanda'ya büyük tepki! Mert Çetin araya girdi

Trabzonspor maçı sonrası havaalanında bir taraftarın “Belhanda Go Home” demesi üzerine, Faslı yıldız tepki göstererek taraftarın üzerine yürüdü.

Galatasaray'ın tercümanı ve idari Menajer Yardımcısı olan Mert Çetin olay büyümeden araya girdi ve Belhanda'yı uzaklaştırdı.

Kaynak: Haber7