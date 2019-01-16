Kararını açıklayan Belhanda'nın maaşına zam yapıldı
Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray'da yönetim, takımda kalmaya karar veren Belhanda'nın maaşına zam yapma kararı aldı.16 Ocak 2019 Çarşamba 19:13
Suudi Arabistan takımlarından Al İttihad ile masaya oturan Younes Belhanda, teklifi reddetti.
Teknik direktör Fatih Terim'le görüşen Faslı futbolcunun takımda kalmaya karar verdiği öğrenildi.
Maaşına zam yapıldı
TRT Spor'un haberine göre; Belhanda'nın bu tutumunu beğenen sarı-kırmızılı yönetim, 28 yaşındaki futbolcunun maaşına zam yapma kararı aldı.
Yönetim ayrıca, Faslı futbolcuya verilen 200 bin euroluk kırmızı kart cezasını da kaldırdı.
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