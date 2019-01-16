Kararını açıklayan Belhanda'nın maaşına zam yapıldı Süper Lig'e verilen arayı iyi değerlendirmek isteyen Galatasaray'da yönetim, takımda kalmaya karar veren Belhanda'nın maaşına zam yapma kararı aldı.

Suudi Arabistan takımlarından Al İttihad ile masaya oturan Younes Belhanda, teklifi reddetti. Teknik direktör Fatih Terim'le görüşen Faslı futbolcunun takımda kalmaya karar verdiği öğrenildi. Maaşına zam yapıldı TRT Spor'un haberine göre; Belhanda'nın bu tutumunu beğenen sarı-kırmızılı yönetim, 28 yaşındaki futbolcunun maaşına zam yapma kararı aldı. Yönetim ayrıca, Faslı futbolcuya verilen 200 bin euroluk kırmızı kart cezasını da kaldırdı.

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