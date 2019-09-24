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Belhanda derbide oynayacak mı? Belli oldu

Belhanda bugün kendisini iyi hissederse idmana çıkacak. Aynı şekilde istemesi halinde F.Bahçe derbisinde de maske takarak oynayabilecek.

24 Eylül 2019 Salı 11:25
Belhanda derbide oynayacak mı? Belli oldu

Kasımpaşa maçında yüzüne aldığı darbe sonucu çenesi kırılan ve ameliyat edilen Younes Belhanda’nın Fenerbahçe derbisinde oynayıp oynayamayacağı merak konusu...

Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge ve ligde Yeni Malatya maçlarını kaçıran Faslı yıldız, dev derbiye yetiştirilmeye çalışılıyor.

Habertürk Spor'dan Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre; 2 haftadır yemek yerken bile zorlanan Belhanda’nın bugün antrenman öncesi son durumuna bakılacak...

29 yaşındaki oyuncu kendisini iyi hissederse antrenmana çıkacak. Aynı şekilde istemesi halinde dev derbide de maske takarak görev alabilecek. Ancak maç kadrosunda 12 yabancıdan fazla oyuncu bulunamayacağı için 2 yabancısını tribüne çıkarmak zorunda olan teknik direktör Fatih Terim’i zorlu bir tercih bekliyor. Malatya’ya sakat Belhanda’nın yanı sıra Feghouli’yi de götürmeyerek rotasyon yapan Terim, bu 2 oyuncusunun derbide kullanmak istiyor. Yine de Belhanda’nın tam olarak hazır olup olmadığını görmek isteyen deneyimli antrenör, Faslı yıldızın ilk 11’de başlaması halinde erken değişiklik riski taşıdığını da biliyor. İmparator’un Belhanda hakkındaki son kararını maça 1-2 gün kala vereceği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 11:25
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