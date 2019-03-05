Belgrad'da "Türk dili, Türk kültürü ve Türk mutfağı" etkinliği

BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Yunus Emre Enstitüsünce "3T-Trio; Türk dili, Türk kültürü ve Türk mutfağı" konulu etkinlik düzenlendi. Belgrad'da başlatılan "3T-Trio" etkinliğinin ilk ayağında Türkiye ve Sırbistan'daki düğün geleneklerinin ortak özellikleri anlatıldı. Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in de hazır bulunduğu etkinliğe katılanlar, iki ülkenin düğün gelenekleri üzerine sohbet etme imkanı buldu. Düğün gelenekleri hakkında gösterilen kısa filmde, Türkiye ve Sırbistan'daki düğünlerde kına gecesi ve geline kırmızı kurdele takılmasının iki ülkede de aynı olduğu vurgulandı. Etkinliğe katılanlar ayrıca Türk mutfağından pilav ve baklava gibi geleneksel lezzetlerin tadına bakma imkanı buldu.









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