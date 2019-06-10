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Belgrad'da "Osmanlı Belgelerinde Sırplar ve Sırbistan Sergisi"

10 Haziran 2019 Pazartesi 16:10
Belgrad'da "Osmanlı Belgelerinde Sırplar ve Sırbistan Sergisi"

BELGRAD (AA) - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Enisa Alomerovic Hubanic tarafından hazırlanan "Osmanlı Belgelerinde Sırplar ve Sırbistan Sergisi"nin açılışı yapıldı.

Sırbistan ve Sırpları konu alan ve 15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar olan döneme ait belgelerin yer aldığı serginin açılışına Sırbistan Kültür ve Enformasyon Bakanı Vladan Vukosavljevic ile Devlet Arşivleri Başkanı Prof. Dr. Uğur Ünal'ın yanı sıra Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç ve davetliler katıldı.

Serginin açılışını yapan Vukosavljevic, yaptığı konuşmada, Türkiye ile Sırbistan arasındaki ilişkilerin en üst düzeyde seyrettiğini belirterek, iyi ilişkilerin kültür alanına da yansıdığını söyledi.

Vukosavljevic, "İki ülke arasındaki iş birliğinin önümüzdeki yıllarda olumlu sonuçlar vereceğini umuyorum." dedi.

Prof. Dr. Ünal da Balkan coğrafyası ve Anadolu'nun tarihi süreçte kültürel ilişkilerin yoğun ve halkların birlikte yaşadığı bölgeler olduğunu ifade ederek, "Sırbistan ile Türkiye arasındaki tarihi ve kültürel en önemli irtibatları ortaya koyacak kaynaklar arşivlerdir. Devlet arşivlerimizde bu siyasi ilişkilere ait binlerce, on binlerce belge bulunmaktadır." diye konuştu.

Sırbistan ile Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 140 yıldır devam ettiğini vurgulayan Ünal, "Uzun bir tarihi süreç içinde özellikle Sırbistan ile Osmanlı Devleti'nden olmak üzere, daha sonra Türkiye Cumhuriyeti üzerinden düşünüldüğünde bu ilişkilerin ortaya koyulacağı birçok belge yer almakta, bunun niceliği bile, sayısı bile artık bu ilişkilerimizin ne kadar yoğun bir şekilde olduğunu ortaya koymaktadır." ifadelerini kullandı.

Bugün Osmanlı arşivinde Sırbistan ile ilgili tarama yapıldığında on binlerce belgeye ulaşıldığına işaret eden Ünal, milli arşivler arasında 4 yıl önce yapılan iş birliği anlaşması kapsamında belge örneklerinin değişimi konusunda önemli adımlar atıldığını anlattı.

Büyükelçi Bilgiç de her iki ülkenin tarihinin daha düzgün anlaşılması adına Sırbistan ile Türkiye'nin ortak çalışmalar yapmasının elzem olduğunu ifade etti.

Sırbistan Devlet Arşivi Müdürü Miroslav Perisic de kurum olarak dünyanın en büyük ve en zengin arşivlerinden biri olan Osmanlı arşivi konusunda iş birliği yapmak istediklerini kaydederek, arşivde Sırbistan ve Sırp halkıyla ilgili önemli belgelerin yer aldığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Sırbistan ziyareti kapsamında görme fırsatı bulduğu Osmanlıca belgelerin yer aldığı sergi, 10 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 16:10
  1. BELGE
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