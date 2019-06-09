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Belgrad Ormanları'na atlı koruma ekibi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Pilot olarak hayata geçireceğimiz atlı koruma uygulamasından alınacak başarıya göre benzer uygulamanın yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları da başlatacağız"- "Belgrad Ormanları'nda görev yapacak ekip dört at ve altı orman muhafaza memurundan oluşacak"

09 Haziran 2019 Pazar 11:34
Belgrad Ormanları'na atlı koruma ekibi

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, pilot olarak Belgrad Ormanları'nda başlatacakları atlı koruma uygulamasından alınacak başarıya göre sistemin yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları yapacaklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Orman Genel Müdürlüğünün pilot olarak İstanbul Belgrad Ormanları'nda "Atlı Orman Koruma" uygulamasını hayata geçirdiği belirtildi.

Orman teşkilatının kurulduğu ilk dönemlerinde de atlı koruma ekiplerinin bulunduğu hatırlatılan açıklamada, ilk dönemdeki atlı ekiplerin kıyafetlerinin bugünün şartlarına göre modernize edildiği ifade edildi.

Atlı koruma ekiplerinde orman muhafaza memurlarının görev aldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Atlı koruma ekipleri özellikle orman içerisinde yer alan mesire yerlerinde görev yapacak. Ekipteki memurlara bir ay süren at biniciliği eğitimi, Emniyet Genel Müdürlüğü at biniciliği eğitmenleri tarafından verildi. Eğitim sonunda atlı koruma ekibi memurlarına at biniciliği sertifikaları verildi."

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Bakan Bekir Pakdemirli, Belgrad Ormanları'nda görev yapacak ekibin dört at ve altı orman muhafaza memurundan oluştuğunu bildirdi.

Ekiplerin mart-eylül aylarında hafta sonları görev yapacağını kaydeden Pakdemirli, "Pilot olarak hayata geçireceğimiz atlı koruma uygulamasından alınacak başarıya göre benzer uygulamanın yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları da başlatacağız. Bu ekiplerin ormanları kanun dışı faaliyetlere karşı korumada kullanılmasının, orman teşkilatının kamuoyunda tanıtımına olumlu katkı sağlayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 11:34
  1. atlı koruma ekibi
  2. Orman Genel Müdürlüğü
  3. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli

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