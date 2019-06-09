0553 313 94 23

Belgrad Ormanları’na atlı koruma

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, pilot uygulama olarak İstanbul Belgrad Ormanları’nda “Atlı Orman Koruma” uygulamasını hayata geçirdi.

09 Haziran 2019 Pazar 11:50
Belgrad Ormanları’na atlı koruma

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü, pilot uygulama olarak İstanbul Belgrad Ormanları’nda “Atlı Orman Koruma” uygulamasını hayata geçirdi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Pilot atlı koruma uygulamasından alınacak başarıya göre benzer uygulamanın yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları da başlatacağız" dedi.


Orman teşkilatının kurulduğu ilk dönemlerde, ormanları kanun dışı faaliyetlerden atlı koruma ekipleri korumaktaydı. Bu ilk dönemdeki atlı ekiplerin kıyafetleri günümüz şartlarına göre modernize edilerek atlı korumalar tekrar ormanları kanun dışı faaliyetlere karşı korumaya başladı.


Atlı koruma ekiplerinin pilot uygulaması ise İstanbul’da Belgrad Ormanları’nda başladı. Atlı koruma ekipleri özellikle orman içerisinde yer alan mesire yerlerinde görev yapacak. Atlı koruma ekibinde görev alan orman muhafaza memurlarının bir ay süren at biniciliği eğitimi Emniyet Genel Müdürlüğü at biniciliği eğitmenleri tarafından verildi. Eğitim sonunda atlı koruma ekibi memurlarına at biniciliği sertifikaları verildi.



Hafta sonları görev yapacaklar


Pilot uygulama kapsamında görev yapacak atlı korumaların Belgrad Ormanları’nda 4 at ve 6 orman muhafaza memurundan oluştuğunu vurgulayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Bu ekipler Mart - Eylül ayları arası hafta sonları görev yapacaklar. Pilot atlı koruma uygulamasından alınacak başarıya göre benzer uygulamanın yaygınlaştırılması için gerekli çalışmaları da başlatacağız” ifadelerini kullandı.


Ayrıca Bakan Pakdemirli, orman muhafaza memurlarından oluşan atlı koruma ekiplerinin ormanları kanun dışı faaliyetlere karşı korumada kullanılmasının, orman teşkilatının kamuoyunda tanıtımına olumlu katkı sağlayacağını da söyledi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 11:50
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yavru karaca zirai ilaçlardan zehirlenip ölmek üzereyken son anda kurtarıldı
    1. Yavru karaca zirai ilaçlardan..
    2. Duyun artık bu sesi ve rezalet bitsin!..
    3. Türkiye'den çıkan gemi İsrail..
    4. Yeni Malatyaspor’da Sergen Yalçın..
    5. Can dostlarımız unutulmadı
    6. İmamoğlu'nun skandal sözlerinden sonra..
    7. Çocuklarınıza sağlıklı içecekler..
    8. Mavi bayraklı plajlar bakımdan geçiyor
    9. ABD'de Trump ve Pentagon arasında isim..
    10. İş dünyasının temsilcileri konuştu:..
    11. Van Kalesi’nin güneyinde ot yangını
    12. Yaralı ördeğin imdadına zabıta..
    13. EGO’dan bir hizmet içi eğitim daha
    14. Tatilcilerin "bungee jumping" heyecanı
    15. Taksi ve dolmuş şoförleri nasıl emekli..
    16. (Özel) 200 binlik ilçe 2 milyona..
    17. Çerkezköy-Kapıkule demir yolu hattında..
    18. Belgrad Ormanları’na atlı koruma
    19. Trafik polisleri uyarı levhasına..
    20. TBMM başkanından Osman Zolan’a ziyaret
    21. ’Kadın Emeği Festivali’ Sertab Erener..
    22. Garam masala nedir? Nelerde kullanılır?
    23. Kavgada bıçaklı saldırıya uğrayan genç..
    24. Şehidin anne ve babası, oğullarının..
    25. Dişi kırıldı, hayatının şokunu yaşadı!..
    26. Porsuk Çayı'nda balık tutma yarışı
    27. Afyonkarahisar’da 3,5 büyüklüğünde..
    28. Engelliler sanatla para kazanıyor
    29. Fransa'da Sarı Yelekliler yeniden..
    30. Direkte mahsur kalan kediyi itfaiye..
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    İşte ‘çaktırmadan’ İmamoğlu’na çalışan gazeteciler!
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Tansiyon yükseldi! “Savaşla karşı karşıyayız”
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"
    Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"