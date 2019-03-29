Belgrad Ormanı’nda ölü bulunan Arda Duman son yolculuğuna uğurlandı Belgrad Ormanı’nda cansız bedeni bulunan Arda Duman son yolculuğuna uğurlandı.

Belgrad Ormanı’nda cansız bedeni bulunan Arda Duman son yolculuğuna uğurlandı.

Dün gece Belgrad Ormanı’nda cesedi bulunan Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi Arda Duman, ikindi namazına müteakip Levent Afet Yolal Camii’nden son yolculuğuna uğurlandı. Duman’ın cenaze namazına okuldan arkadaşları, ailesi ve yakınları katıldı. Cenaze namazında anne Nurcan Arda, baba Sedat Duman ve kardeşi Ege Duman gözyaşlarını tutamadı. Tören boyunca ayakta durmakta güçlük çeken anne Nurcan Arda’yı yakınları teselli ederken gözyaşlarına boğulan Ege Duman’ı ise babası teselli etti.

Anne ve babanın taziyeleri kabul etmesinin ardından genç öğrenci için helallik alınarak cenaze namazı kılındı. Cenaze namazının ardından Arda Duman’ın cansız bedeni defnedilmek üzere Edirnekapı Şehitliğine götürüldü.

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