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Belgrad Büyükelçisi Bilgiç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

28 Aralık 2018 Cuma 11:21
Belgrad Büyükelçisi Bilgiç, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

BELGRAD (AA) - Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Yıl boyunca AA foto muhabirleri tarafından çekilen fotoğrafları inceleyen Bilgiç, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde oyunu kullandı.

Büyükelçi Bilgiç, "haber" kategorisinde oyunu Emin Sansar'ın çektiği "Burseya Dağı'na Türk bayrağı" isimli fotoğrafa verdi.

"Yaşam" kategorisindeki oyunu İlhami Çetin'in çektiği "Ali dede ve kedisi" isimli fotoğraftan yana kullanan Bilgiç, "spor" kategorisinde de Abdülhamid Hoşbaş'ın çektiği "Ramil altına koştu" isimli fotoğrafı seçti.

Büyükelçi Bilgiç, AA foto muhabirlerini tebrik ederek 2019 yılı için başarı diledi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 11:21
  1. AA
  2. oylama
  3. Tanju Bilgiç
  4. yılın fotoğrafları

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