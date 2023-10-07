Belgin Uygur kimdir?
Yerel Seçim öncesi AK Parti Olağanüstü Kongresi'nde seçilecek Merkez Karar ve Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede yer alan Belgin Uygur kimdir?
Balıkesir – 1977
1977 yılında Balıkesir’de doğdu. 1999 yılında İstanbul üniversitesi hukuk fakültesini bitirdi. 2001 yılından bu yana Balıkesir ilinde serbest avukat olarak çalıştı. 2017 yılından itibaren ak parti Balıkesir il kadın kolları başkanlığı görevini yürüttü. 27. Ve 28. Dönem Balıkesir milletvekili olarak seçildi. Sivil toplum ve halkla ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcılığı görevine getirildi.