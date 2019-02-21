0553 313 94 23

Belgesiz hurda yakan hurdacıya 72 bin lira ceza

Kapaklı ilçesinde yaktığı hurdadan kaynaklanan koku ve duman sebebiyle pek çok kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan işletmeye, "Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Belgesi" bulunmadığı gerekçesiyle, 72 bin 197 lira ceza uygulanacağı bildirildi

21 Şubat 2019 Perşembe 13:03
Belgesiz hurda yakan hurdacıya 72 bin lira ceza

TEKİRDAĞ (AA) - Kapaklı ilçesinde yaktığı hurdadan kaynaklanan koku ve duman sebebiyle pek çok kişinin hastaneye kaldırılmasına neden olan işletmenin, "Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Belgesi" bulunmadığı gerekçesiyle faaliyetleri durduruldu, işletmeye 72 bin 197 lira ceza uygulanacağı bildirildi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, işletmeden alınan numunelerin incelenmesi sonucu, işletmenin "Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Belgesi" olmadığının tespit edildiği ve faaliyetlerinin durdurulduğu belirtildi.

İşletmenin iş yeri açma ve çalışma ruhsatlarının iptal edilmesi amacıyla Kapaklı Belediyesi'ne de başvuruda bulunulduğu vurgulanan açıklamada,"İşletmenin Tehlikesiz Atık Toplama ve Ayırma Belgesi olmadan faaliyet göstermesi nedeniyle, 2872 sayılı Çevre Kanunu’nun 15. maddesi gereği işletmenin faaliyeti durdurularak, mezkur kanunun 20. maddesinin (r) bendince 72 bin 197 lira idari para cezası tesis edilecektir."

- Olay

Dün akşam Kapaklı-Pınarça yolu üzerinde bulunan hurda toplama merkezinden kokular yayılması üzerine vatandaşlar ihbarda bulunmuş, kokudan etkilenen bazı vatandaşlar olay yerine gelen ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

AFAD ve Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, kokunun yayıldığı değerlendirilen hurda toplama merkezinde detaylı inceleme yapmış. Ekipler, merkezden incelenmesi için numune almıştı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 13:03
  1. ceza
  2. işletme
  3. kapaklı
  4. Tekirdağ

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    1. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    2. Çavuşoğlu: “Akdeniz’de Türkiyesiz..
    3. Niyazi Atare, Bodrum Belediye Başkan..
    4. AK Parti'de, TBMM Başkan adayı için..
    5. Başkan Tok’tan vefa buluşması
    6. Bilgi ve münazara yarışmalarının Konya..
    7. 11 Nisan Külliyesi’nde sona doğru
    8. Hakkari'de ele geçirildi! Tam 24 bin..
    9. Avrupa'dan Trump'ın Türkiye teklifine..
    10. Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu..
    11. Doğu Ekspresi biletleri ne kadar? Doğu..
    12. Nazilli Belediyesi Arslanlı’da yol..
    13. Trabzonspor, İzmir’e gitti
    14. Rapçi Ezhel’e ‘uyuşturucuya..
    15. Turgutluspor’dan Fenerbahçe’ye..
    16. Standardizasyon teknik altyapısı..
    17. Trabzonspor, İzmir'e gitti
    18. PSG'den Metehan Güçlü'ye profesyonel..
    19. 250 bin lira değerinde otomobil ele..
    20. Ömer Şişmanoğlu’ndan kulak kapama..
    21. Foça MHP, Fırat Çakıroğlu’nu unutmadı
    22. Vali Deniz hastaneleri ziyaret etti
    23. Elektrikli ısıtıcıdan çıkan yangında..
    24. İç Anadolu’nun en büyük ‘Trafik Eğitim..
    25. Erdemli’de spor merkezine psikolog..
    26. "Wings For Life World Run 2019"..
    27. Yıldırım: “Göreve gelir gelmez..
    28. Denizli Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı..
    29. Fenerbahçe, Alex'e futbol direktörlüğü..
    30. Marmara için rahatlatan açıklama
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Gündemi sarsan açıklama! "AK Parti yüzde 40'ın altına düşerse saldıracaklar"
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Ünlü ilahiyatçılar noktayı koydu: Sigara haramdır!
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Milyonları ilgilendiriyor! İnternet bankacılığı kullanan vatandaş...
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Türk mucitlerin büyük başarısı! Alman ordusu harekete geçti
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!
    Komşudan Suriye sınırına askeri sevkiyat!

    Günün Karikatürü

    21 Şubat 2019
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    ABD, Türkiye'ye karşı harekete geçti! Son bir haftada...
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı
    Merkel'in sözleri Ivanka Trump'a renk attırdı