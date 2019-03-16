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İslamofobik saldırı! Belgeselde bile İslam’a saldırdılar

Müslümanlara ve İslam'a saldırılarını yineleyen Batı, son olarak belgeselde tuvalet kapısı üzerine ay-yıldız konulmasıyla çirkin yüzünü yine gösterdi.

16 Mart 2019 Cumartesi 11:01
İslamofobik saldırı! Belgeselde bile İslam’a saldırdılar

 Yeni Akit  Ankara 

Batı’nın İslam düşmanlığı, Yeni Zelanda’da radikal Hıristiyan teröristin vahşi saldırısıyla 49 Müslümanı şehit etmesine kadar varırken, Müslümanlara ve İslam’a ırkçı bakışları her alanda kendisini hissettiriyor. Son olarak belgesel kanalı Discovery Channel’da yayınlanan bir belgeselde, tuvaletin üzerine Ay-yıldız konulması buna en çirkin örneklerden birini oluşturdu. Önceki gün, Discovery Channel’de yayınlanan “Son Sınır Alaska” programında, bir orman evi inşa eden aile, tuvaleti bu şekilde inşa etti. Evi ve tuvaleti inşa eden kişi alçakça ay yıldıza bakıp, “Çok güzel oldu, burada iyi vakit geçireceğiz” diyor.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 11:01
  1. Ankara
  2. Batı’nın İslam düşmanlığı
  3. Yeni Zelanda
  4. radikal Hıristiyan terörist
  5. Discovery Channel
  6. Son Sınır Alaska

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