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Belgesel çekerken öyle bir şeyle karşılaştılar ki...

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Dikmen Yaylası'na belgesel çekemeye giden ekip yiyecek bulmak için inen ayılarla karşılaştı.

02 Aralık 2018 Pazar 13:37
Belgesel çekerken öyle bir şeyle karşılaştılar ki...

Hendek'te bulunan kentin en yüksek yaylalarından 1740 rakımlı Dikmen Yaylası'nda ilginç anlar yaşandı. 10 santim kalınlığında karla kaplı yaylada doğa ile ilgili 'Dağların Hikayesi' isimli belgeseli çeken ekip, bir sürprizle karşılaştı. Hendekli Taner Baycan'ın yazıp yönettiği belgeselin çekimleri sırasında; ormanda aç kalan ayılar, yerleşim bölgesine indi. Film setindeki platform ve ekipmanların bulunduğu alana gelen 2 ayı herkesin gözleri önünde bir süre dolaşıp kendilerine yemek aradı. Çekim ekibi bu sırada güvenli bir alana sığınarak şaşkınlık içinde bu anları görüntüledi. Ekipte görevli kişilerin birkaç metre yakınında dolaşan iki ayının etrafa meraklı gözlerle baktıkları görüntülere yansıdı.

Haber Tarihi: 02 Aralık 2018 Pazar 13:37
  1. Dikmen Yaylası
  2. ayılar
  3. belgesel

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