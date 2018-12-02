Belgesel çekerken öyle bir şeyle karşılaştılar ki...

Hendek'te bulunan kentin en yüksek yaylalarından 1740 rakımlı Dikmen Yaylası'nda ilginç anlar yaşandı. 10 santim kalınlığında karla kaplı yaylada doğa ile ilgili 'Dağların Hikayesi' isimli belgeseli çeken ekip, bir sürprizle karşılaştı. Hendekli Taner Baycan'ın yazıp yönettiği belgeselin çekimleri sırasında; ormanda aç kalan ayılar, yerleşim bölgesine indi. Film setindeki platform ve ekipmanların bulunduğu alana gelen 2 ayı herkesin gözleri önünde bir süre dolaşıp kendilerine yemek aradı. Çekim ekibi bu sırada güvenli bir alana sığınarak şaşkınlık içinde bu anları görüntüledi. Ekipte görevli kişilerin birkaç metre yakınında dolaşan iki ayının etrafa meraklı gözlerle baktıkları görüntülere yansıdı.