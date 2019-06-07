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Belenbaşı Kiraz Festivali’ne geri sayım başladı

Hayata geçirdiği festivallerle kentin kültür mirasını kuşaktan kuşağa yaşatan Buca Belediyesi, bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek “Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali” için hazırlıkları tamamladı.

07 Haziran 2019 Cuma 10:25
Belenbaşı Kiraz Festivali’ne geri sayım başladı

Hayata geçirdiği festivallerle kentin kültür mirasını kuşaktan kuşağa yaşatan Buca Belediyesi, bu yıl 14’üncüsü düzenlenecek “Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali” için hazırlıkları tamamladı.



Buca Belediyesi, 14. Belenbaşı Yörük Kültürünü Tanıtma ve Kiraz Festivali için hazırlıklarını tamamladı. 16 Haziran Pazar günü başlayacak festivalde, Türk Halk Müziği’nin sevilen isimleri, birbirinden eğlenceli etkinlikler ve halk oyunları gösterileri gün boyu sergilenecek.




Organik festival


İzmir Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Buca Belediyesi ve Belenbaşı Köy Muhtarlığının düzenlediği kiraz şenliği, 16 Haziran Pazar günü saat 11.00’da Belenbaşı köyü girişinden kortej yürüyüşü ile başlayacak. Festival, bölge halkının Yörük kültürünün izleriyle ürettiği el emeği göz nuru ürünlerinin satışa sunulacağı organik pazarı ile renklenecek. Kiraz Yetiştiriciliği Ödül Töreni’nin yanı sıra; sürpriz eğlence, söyleşi ve gösterilerin sahneleneceği Belenbaşı Kiraz Festivali’nde folklor gösterileri de neşe katacak.



Müzik şöleni


İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası’nın renk katacağı festivalde, Grup Mecaz, Grup Divane, Feyzi Önder, Zeynep İlhan, Sevil Daşkın, Bayram Salman sahne alarak halk türkülerini seslendirecek. Tüm İzmirlilere keyifli saatler geçireceği organizasyona yoğun katılım bekleniyor.

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Haber Tarihi: 07 Haziran 2019 Cuma 10:25
  1. kültür
  2. sergi

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