Belediyeyi göreve çağırıyorum

EMRE BEY

Kumkapı Langa semtinden şikayetlermizi aktarmak isterim:

Burada barınmakta olan Afrika kökenliler; özellikle Nijerya, Kamerun, Kongo ülkeleri insanları uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı, mafyalaşma hareketleri ve bilgisayar korsanları v.s cirit atıyor...cafe görünümünde, lokanta görünümünde işletmeler ruhsatsız çalıştırılıyor...

Bunlara ek olarak, bunlarla iç içe yaşayan ve yakın ilişkilerde bulunan Latin Amerika ve Karayib gibi ülkelerden gelen özellikle kadınlar; fuhuş, uyuşturucu ticareti, insan kaçakçılığı gibi işler yapıyorlar.. Belki burda, belki de daha önceden ilişkide olup burada toplanıyorlar.. Buna ek olarak Bangladeş, Pakistan göçmenleri çoğu yasadışı giriş ile buralara gelip yerleşmişler. Bunlarda bu Latin ve Karayib ülke insanları ve Afrikalılarla işbirliği yapmaktalar..Gene sahte pasaport, insan kaçakçılığı v.b faaliyetlerde bulunuyorlar.. Açtıkları kafe ve restoranlarda toplanıp, oralarda buluşuyorlar....

Cinsel hastalıklar yayılmış... Vatandaşlarımızın sağlık durumu tehdit altında..

2017-2018-2019 yıllarında İstanbul hastanelerinde HIV teşhisi konmuş kaç hasta bulunmaktadır?

T.C vatandaşları kaç kişidir? Bu ilçede ikamet eden; hapihanelerde tutuklu bu ülkelerden kaç kişi bulunuyor?

Açık ceza evlerinden izinli olanlardan kaç kişi geri dönmemiştir? Emniyetimiz bu yabancıları takip ediyor mu?

Latin kadınlar, Karayibliler özellikle bunlarla gerek arkadaşlık gerekse fuhuş yaptıkları için bunların tamamını tanır ve bilgileri vardır...

Belediyeler neden bu bölgelerde inceleme ve denetim yapmazlar...