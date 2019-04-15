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Seçim 2019 Sayfası

Belediyeyi AK Parti kazanınca tatlı dağıttı

Muş’un Malazgirt ilçesinde AK Parti’nin 3 oy farkla seçimi kazanması nedeniyle İlhan Güvenir isimli esnaf tatlı dağıttı.

15 Nisan 2019 Pazartesi 09:08
Belediyeyi AK Parti kazanınca tatlı dağıttı

Muş’un Malazgirt ilçesinde AK Parti’nin 3 oy farkla seçimi kazanması nedeniyle İlhan Güvenir isimli esnaf tatlı dağıttı.


Malazgirt ilçesinde tatlıcılık yaparak geçimini sağlayan İlhan Güvenir, Malazgirt’te AK Parti’nin belediyeyi 3 oy farkla kazanması üzerine 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda kurulan seyyar tezgahta vatandaşlara tatlı dağıttı. Esnaf İlhan Güvenir, tarihi Malazgirt ilçesinde belediyeyi AK Parti’nin kazanmasına çok sevindiğini belirterek, yaklaşık 2 bin 400 kişiye tatlı dağıttığını belirtti. Güvenir, “Seçimlerden önce Ak Parti Belediye Başkan adayımız Cengiz Altın’a bir söz vermiştim. Başkanım dedim; siz belediyeyi kazanın bende çarşı meydanında tatlıcı tezgâhımı kurarak herkese tatlı dağıtacağım demiştim. 3 oy farkla 20 yıllık HDP iktidarını yıkan başkanım Cengiz Altın’ın şerefine yaklaşık 2 bin 400 kişiye tatlı dağıttım. Bizlere bu kutlu zaferi kazandıran tüm Malazgirt halkına Cengiz Altın başkanımız ve ekibine, ilçe teşkilatımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.



“Çok şükür ilçemiz özlediği belediyecilik hizmetlerine kavuşacak”


31 Mart seçimlerinin tek galibinin Malazgirt olduğunu ifade eden Güvenir, "Çok şükür Sultan Alparslan diyarı ilçemize hizmet gelecek. Çok şükür ilçemiz özlediği belediyecilik hizmetlerine kavuşacak. Umudumuz, temennimiz odur ki güzel ilçemiz 1071 tarihine sahip ilçemizi daha da şenlendirecek daha da güzelleştireceğinden eminiz. Bunun garantisi başkanım vermişti bize. Hayırlısıyla başkan oldu. Alnının akıyla başkan oldu. Bizim tek temennimiz ilçemizi daha güzel yerlere getirmesidir. Tamamıyla kendi imkanlarımızla tatlı yapıp halkımıza dağıttık, hepsine afiyet olsun” dedi.



Parkta oturmaya gelen vatandaşa tatlı sürpriz


Tatlıcı İlhan Güvenir, Malazgirt 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’na çay içmeye gelen vatandaşlara kendi elleriyle pişirdiği tatlıları dağıttı. Vatandaşlar tatlı sürpriz karşısında İlhan Güvenir’e teşekkür etti.



Belediye başkanından tatlıcıya teşekkür


Belediye Başkanı Cengiz Altın da ilçedeki esnaf ziyaretleri sonrasında, belediyeyi kazanması nedeniyle tatlı dağıtan tatlıcı esnafını ziyaret ederek kendisine teşekkür etti. Tatlı tezgahının başına geçen Başkan Cengiz Altın vatandaşlara kendi elleriyle tatlı dağıtarak, tüm seçmenlere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 09:08
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