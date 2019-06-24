Belediyeye şikayet geldi, Başkan baskın yaptı

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’un İslamhaneleri Mahallesi’nden belediyeye gelen bir şikayet doğrultusunda bu bölgede çamaşırhane olarak işletilen tesiste denetleme yaptı.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İslamhaneleri’nden gelen çevre kirliliği ve kötü koku şikayetleri üzerine Pazar günü öğleden sonra Zabıta ekipleriyle birlikte şikayete konu olan tesiste inceleme yaptı.

İslamhaneleri Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir çamaşırhanenin atık sularının çevredeki bir dereyi kirlettiği ihbarları üzerine bölgeyi bizzat kendisi denetleyen Başkan Aras, önce atık suyla kirlenen derede inceleme yaptı, daha sonra bahse konu tesise gelerek arıtma bölümünü ve arıtılan pis suyun tahliye edildiği noktayı denetledi. Firmada çalışan işçilerle sohbet eden ve yetkili kişiden bilgi alan Aras, beraberindeki Zabıta ekiplerine talimat vererek ilgili birimle irtibata geçilmesini ve dereye deşarj edilen atık sudan numune alınarak laboratuara gönderilmesini istedi.

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum’da ekolojik dengeyi bozacak hiçbir uygulama ya da ihmale izin verilmeyeceğini belirterek "Evsel ya da endüstriyel atık suların doğal çevreden uzaklaştırılması, arıtılması ve bertarafı konusunda herkesin gereken hassasiyeti göstermesini bekliyoruz. Biz bu konuda belediyeye gelen tüm vatandaş şikayetlerini titizlikle inceliyoruz ve önlem alıyoruz. Bodrum’un yaşam alanlarının kirlenmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Başkan Aras, işletmeye ait atık suların dereye aktığı noktadan numune alındığını belirterek, analiz sonuçları neticesinde gerekli sürecin başlatılacağını söyledi.