Belediyenin ilgisizliğine kızan meclis üyesi çöpleri kendisi topladı

Edirne Uzunköprü İl Genel Meclis Üyesi Nedret Akbulut, belediyenin gerekli temizlik çalışması yapmadığını iddia ederek, şehir girişindeki alanda çöp torbasını eline alarak temizlik yaptı.

Akbulut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediyenin yapmadığı temizliği yaparak, yetkilileri protesto ettiğini söyledi.

Bölgedeki kirlilikten şikayetçi olduğunu ifade eden Akbulut, şunları kaydetti:

"UNESCO tarafından tescillenen tarihi köprünün hemen kıyısında, şehrin girişinde bu görüntülerin olması gerçekten üzüntü verici. İlçemiz adına büyük bir ayıp. Uzunköprülü olarak bundan üzüntü duyuyoruz. Halkımızın da bu konuda büyük bir tepkisi var. Burası çöpten ve kirlilikten dolayı çok kötü bir durumda. Belediye üzerine düşeni yapmıyor. Buralarda temizlik adına bir şeyler yapılması çok basitBu bölgede spor alanları ve amfi tiyatro var. Ancak buralar bakımsızlıktan kullanılamaz hale gelmiş ve birtakım kişilerin gecelediği, uygunsuz davranışlarda bulunduğu bir yer olmuş. Burası güzel bir alan. Burası temizlenerek, spor alanları yenilenerek halkın kullanımına açılabilir."