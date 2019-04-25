0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Belediyeye ait depo alev alev yandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde alevlere teslim olan belediyeye ait depoda çıkan yangın 2 saatte söndürülebildi.

25 Nisan 2019 Perşembe 07:02
Belediyeye ait depo alev alev yandı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde alevlere teslim olan belediyeye ait depoda çıkan yangın 2 saatte söndürülebildi. Alevlerin sardığı depo havadan görüntülendi.


Olay, Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Fatih Sultan Mahallesi 17 Ağustos Caddesi’nde bulunan Kartepe Belediyesi’ne ait depoda meydana geldi. Edinilen bilgilere saat 04.00 sıralarında Kartepe Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait malzemelerin bulunduğu depoda henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları gören depo güvenliği, durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen depoya müdahale etmek için çalışma başlattı.



Yangın, 2 saate söndürülebildi


Ekipler tarafından yapılan söndürme çalışmaları sürerken,meydana gelen patlamalarla yangın bina dışına da sıçradı. Çıkan yangında depoda park halinde olan bir kamyonet de alevlere teslim oldu. Çevre ilçelerden sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından alevler kontrol altına alınarak, yaklaşık 2 saatte söndürülebildi.Çıkan yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, depoda bulunan bir kamyonet ve malzemeler kullanılamaz hale geldi. Ekipler, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatırken, alevlerin sardığı depo havadan görüntülendi.



“Belediyemizin en işlek depolarından birisiydi”


Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman da olay yerine gelerek, ekiplerden yangın hakkında bilgiler aldı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Başkan Kocaman, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek, “Belediyemizin Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait depoda çıkan yangından biz de yaklaşık 1 saat önce haberdar olduk. İtfaiyemizin müdahalesi sonucunda yangın söndürülmüş. Hiçbir arkadaşımızda sıkıntı yok. Öncelikle bu teselli oldu. İçeride bir aracımız, çim biçme amacı ile kullanılan motorlar, jeneratörlerimiz ve birkaç malzememiz vardı. Bunların içerisinde benzin olduğunu biliyoruz. Ama yangının neyden kaynaklandığına dair bilgiye şu an sahip değiliz. İtfaiyedeki arkadaşlarımız, civar bölgelerden gelen itfaiye arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Belediyemizin en işlek depolarından birisiydi. Gece vakti çıkan yangın, bekçimiz fark etmiş. Çıkış nedenine dair şu an bir şey söyleyemiyorum” dedi.


Polis ekipleri, yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 07:02
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Belediyeye ait depo alev alev yandı
    1. Belediyeye ait depo alev alev yandı
    2. Vatandaşa büyük kolaylık... e-Devlet’e..
    3. 37 yıldır kayıp Iraklı askerin cansız..
    4. Kontrolden çıkan otomobilin temizlik..
    5. İstismarcılar için darağacı kurdular
    6. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    7. Anzak Koyu’nda ‘Şafak Ayini’ başladı
    8. Türkiye’nin en büyük 'nargile..
    9. Evini yaktı, yakalanmamak için dışarı..
    10. Gaziantep'te CHP'li ilçe başkanı..
    11. Valilik uyardı! Çıplak elle dokunmayın
    12. Türkiye'ye karşı şer ittifakı kurdular!
    13. 25.04.2019 Günün âyet ve hadisi
    14. Trump'tan flaş 'azil' açıklaması
    15. Ordu'da heyelan! 6 ev tahliye edildi
    16. İzmir'de sokak ortasında kanlı infaz
    17. İzmir’de polisin "dur" ihtarına..
    18. Kumaş katlama fabrikası alev alev yandı
    19. Aracıyla kaçan Suriyeli şüpheli..
    20. Kocaeli’de belediyeye ait depo alev..
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    'Uluyan' MHP'li vekile Bahçeli'den destek
    Gıda devi açıkladı: Hepsine zehir katacaklar
    Gıda devi açıkladı: Hepsine zehir katacaklar
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    Avrupa ülkesinden Türkiye açıklaması: Oyun oynuyorlar
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    FETÖ'cüler darbe sinyalini sosyal medyadan vermiş!
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor
    Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam ediyor

    Günün Karikatürü

    25 Nisan 2019
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    BBP Lideri Mustafa Destici'den "Türkiye ittifakı" açıklaması: Güçlü Türkiye idealinde...
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’
    Türkiye’ye karşı ‘Ermeni taburu’