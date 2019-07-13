Belediyesi sosyal faaliyetleri sürdürüyor

Kilis Belediyesi tarafından “Sosyal Belediyecilik” kapsamında yaşlı, düşkün ve kimsesiz vatandaşlara evde kişisel bakım hizmeti, ev ile çevre temizliği, yaşlı yemeği hizmeti devam ediyor.

Kilis Belediyesine bağlı Meslek Zenginleştirme Merkezlerinde görev yapan bayanlar tarafından Yaşlı, düşkün ve kimsesiz vatandaşların evde kişisel bakım hizmeti, ev ve çevre temizliği, yaşlı yemeği hizmeti, sosyal destek ve etkinlik düzenlendi. Ayrıca uzmanlar tarafındanMeslek Zenginleştirme Merkezlerinde psikolojik destek ve danışmanlık hizmeti verilirken, meslek edindirme merkezlerinde kurs çalışmalarına devam ediyor.