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"Belediyenin yol yapmaktan başka işleri de var"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki: - "Belediyeler meslek erbaplarıyla kol kola girerek şehri ileriye taşıyacak plan ve program yapmalı. Belediyenin yol yapmaktan başka işleri de var"- "İnanç turizminden, sağlık, doğa, kültür turizminden istifade edilebilir. Bir plan dahilinde bunlar araştırılıp bir yol haritası çıkartılması lazım"-"Ankara gibi metropole aday oluyorsanız projenizi hazırlayıp çıkıp insanlara söyleyeceksiniz"

18 Şubat 2019 Pazartesi 17:20
"Belediyenin yol yapmaktan başka işleri de var"

ANKARA (AA)- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, "Belediyeler meslek erbaplarıyla kol kola girerek şehri ileriye taşıyacak plan ve program yapmalı. Belediyenin yol yapmaktan başka işleri de var." dedi.

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki, Sincan'daki Bozankaya Fabrikası'nı ziyaret etti. Yerli ve elektrikli otobüs üreten firmayı gezen Özhaseki, daha sonra bir otobüsün şoför koltuğuna oturdu.

Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) ve Dökümcüler OSB'yi de ziyaret eden Özhaseki, sanayici ve iş insanlarına seslendi.

ASO 1. OSB Konferans Salonu'ndaki programda konuşan Özhaseki, hızlı değişimin olduğu bir çağda yaşandığını söyledi. Bu değişime belediyelerin de uyum sağlaması gerektiğini ifade eden Özhaseki, "Bu değişim hem çok hızlı hem de çok boyutlu. Son 20 yılda yaşadığımız değişim yüz yıllara bedel. Öyle bir değişim var ki ya bu değişimi doğru zamanda algılar adım atarsanız ya da adım atamazsanız durum kötüye gider. Böyle bir ortamda belediyecilik anlayışı da değişmeli." ifadelerini kullandı.

Değişimden kastını açıklayan Özhaseki, "Eskiden belediyelerdeki ihtiyaç su, arıtma tesisi vesaire idi. Şimdi çok farklı alanlarda belediyelerin kendilerini yenileyerek devam ettirmeleri gerekiyor. Belediye elbette altyapı ile uğraşacak, fakir fukaraya bakacak ancak hızla rekabetin yaşandığı çağda, turizm, ticaret, sanayi, sanat alanında rekabet devam ediyor. Belediyeler meslek erbaplarıyla kol kola girerek şehri ileriye taşıyacak plan ve program yapmalı. Belediyenin yol yapmaktan başka işleri de var." diye konuştu.

-"Kültür, inanç, doğa turizminde istifade edilebilir"

Özhaseki, farklı turizm alanlarından istifade edilmesi gerektiğinin altını çizerek, "İnanç turizminden, sağlık, doğa, kültür turizminden istifade edilebilir. Bir plan dahilinde bunlar araştırılıp bir yol haritası çıkartılması lazım." ifadelerini kullandı.

Belediye başkanlığı konusundaki bilgi ve tecrübesini hatırlatan Özhaseki, şunları söyledi:

"Keşke 3-4 tane daha aday olsaydı da projeleri konuşabileydik. Ne yazık ki bir rakibimiz var ama proje yok. Şahsıyla ilgili bir cümle söylemem ancak Ankara gibi metropole aday oluyorsanız projenizi hazırlayıp çıkıp insanlara söyleyeceksiniz. Popülizmle, karşı söylemlerle yürümez bu işler."


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Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 17:20
  1. AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
  2. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki
  3. Ankara Sanayi Odası (ASO) 1. Organize Sanayi Bölgesi (OSB)
  4. Bozankaya Fabrikası
  5. Dökümcüler OSB

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