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Belediyenin tiyatro ekibi belgeselde rol aldı

Bitlis Belediyesinin tiyatro ekibi oyuncuları, "Kardan Mürekkep" adlı belgeselin çekiminde rol aldı.

14 Şubat 2019 Perşembe 16:00
Belediyenin tiyatro ekibi belgeselde rol aldı

Bitlis Belediyesinin tiyatro ekibi oyuncuları, "Kardan Mürekkep" adlı belgeselin çekiminde rol aldı.


Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 13 kişilik tiyatro ekibi, TRT İç Yapımlar Koordinatörlüğünün desteğiyle 1915 yılında Rus ve Ermeni işgalinden kaçan muhacirlerin çektiği zorluklarla yaşadıkları acıların anlatıldığı "Kardan Mürekkep" adlı belgeselin çekiminde rol aldı. Belediye bünyesinde oluşturulan ve özellikle köy çocuklarına tiyatro ulaştıran ekip, hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece ölçüldüğü Rahva bölgesinde çekimleri yapılan belgeselde rol alıyorlar.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 16:00
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