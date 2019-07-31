Belediyenin plajlara tebliğine tepki geldi

Türkiye Otelciler Federasyonu Sinop İl Temsilcisi Ali Yılmaz, Sinop Belediyesinin plajlar için uyarıda bulunmasına tepki gösterdi. Gönderilen tebliğde, kıyıya erişimi engelleyecek çit, duvar gibi yapıların kaldırılması, aksi takdirde yasal işlem yapılacağı bildirildi. Ali Yılmaz ise “Turizme ve otelcilere düşmanlık yapmayın” dedi.

Türkiye Otelciler Federasyonu Sinop İl Temsilcisi Ali Yılmaz yaptığı açıklamada, "Sinop’ta bazı yöneticilerin de halkın da gözü bizim temizlediğimiz, düzenlediğimiz, çağdaş insanlara yakışır hizmet verdiğimiz plajlara, kendi yerimizden geçenlerden aldığımız 10 TL’ye takılmış. Bu turizm düşmanlığı değil de nedir? Bu turizm ve otel düşmanlarını şiddetle kınıyorum” diye konuştu.

Yılmaz açıklamalarının devamında, "Sinop’ta giderek başta belediye olmak üzere bazı yöneticilerde ve çalışmayan, bu konuda hiçbir bilgisi olmayan, çalışan ve üretene düşman Sinop halkında bir turizm ve otel düşmanlığı oluştuğunu esefle müşahede ediyoruz. Kaçak pansiyonlara görevini yapmayıp müsamaha gösteren belediye, biz otellere kumdan şezlong ve şemsiyeleri kaldırın, yoksa ceza yazarım diye tebliğ gönderebiliyor. Kumun kamunun olduğunu ben de biliyorum. Ben benim yerimden girenden ve benim yerimdeki duş, tuvalet, temizlik ve çeşme gibi yaptığım hizmetlerden para alıyorum” şekilde konuştu.

“Önce kurum plajlarını, halk plajı haline getirin” diyen Yılmaz, “Beyaz Ev’den DSİ’ye kadar dünya kadar kumsal var. Düzeltin, temizleyin, duşunu, tuvaletini, temizliğini yapıp ücretsiz halk plajı yapın. DSİ kamu kurumu değil mi? Plajını ücretsiz halk plajı yapsın. Bunlar sizin göreviniz. Turizme ve otelcilere düşmanlık yapacağınıza bunları yapın da biz de sizi alkışlayalım” dedi.