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Belediyenin ’Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ faaliyetlerine başladı

Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetlerine başladı.

12 Haziran 2019 Çarşamba 11:00
Belediyenin ’Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ faaliyetlerine başladı

Kütahya Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü faaliyetlerine başladı.


Kütahya Belediyesi hizmet binasında faaliyete başlayan Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünü ziyaret eden Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, Belediye Başkan Yardımcıları İlyas Bahar ve Abdullah Damcı yürütülen çalışmalar ile ilgili bilgi aldı.


"Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’nün Güçlü Kadın Huzurlu Aile, Yaşanabilir Kütahya" sloganıyla çalışmalarına başladığını belirten Başkan Alim Işık, "Aile birliğinin kutsallığı bilinciyle dokunmadık el, değmedik gönül bırakmayacağız.Toplumumuzun can damarı olan ailelerimizin huzurlu, mutlu, yaşamlarına daha bilinçli devam etmeleri amacıyla ekonomik, psikolojik açıdan vatandaşlarımızı destekleyip Kütahya olarak el ele, gönül gönüle yolumuza devam etmeyi hedefliyoruz.Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeli çalışmaları çerçevesinde hemşehrilerimizin evlerine misafir olup, onların sorunlarını yerinde dinliyor. Aile bütünlüğü, kadınların ve çocukların eğitimi gibi önemli konuları gündeme getiren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeli, vatandaşlarımıza bu kapsamda bilgi veriyor" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 11:00
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