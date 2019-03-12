0553 313 94 23

Belediyenin emektar personeli Eşref Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Eşref Korkmaz, son yolculuğuna mesai arkadaşlarının omuzlarında uğurlandı.

12 Mart 2019 Salı 17:07
Belediyenin emektar personeli Eşref Korkmaz, son yolculuğuna uğurlandı

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğü personeli Eşref Korkmaz, son yolculuğuna mesai arkadaşlarının omuzlarında uğurlandı.



Korkmaz için 26 yıl görev yaptığı Kırşehir Belediyesi önünde çalışma arkadaşlarının katılımıyla tören düzenlendi.


Tören de konuşan Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “26 yıldır belediyemize ve şehrimize hizmet eden kardeşimize son görevimizi yapmak için toplandık. Eşref kardeşimiz dürüst bir şekilde, çalışkan bir şekilde şehrimize hizmet etti. Maalesef yakalandığı amansız hastalıktan kurtulamadı. Eşi Yeter hanımda sevdiğimiz bir kardeşimiz. Hepimiz için hayat geçici. Bu dünya hayatı dinlendiğimiz, gerçek hayata hazırlandığımız kısa bir dönem. Bizlerde sevenleri olarak, çalışan arkadaşları olarak dua ediyoruz. Rabbim İnşallah cennetine koysun.”dedi.



Yapılan duanın ardından Eşref Korkmaz,Ahi Evran Caminde son yolculuğuna uğurlandı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 17:07
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
    1. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan:
    2. Isparta’da İstiklal Marşı’nın 98.kabul..
    3. AK Parti'nin Büyükçekmece mitingi
    4. Başkan Dağtekin’den ezan ve beka..
    5. Rusya Ukrayna'ya nota verdi
    6. Kanada şirketi Özbekistan'da altın..
    7. Endüstriyel kenevir tarımına özel..
    8. GÜNCELLEME - HDP seçim bürosu..
    9. Bilecikli kadınlar ezanı ıslıklayan..
    10. İYİ Parti Genel Başkanı Akşener’den..
    11. Giresun Kültür Evi tamamlanıyor
    12. Gebze-Halkalı Banliyö Tren Hattı'nda..
    13. Kutsal emanetler Bandırma’da
    14. AK Parti'nin Büyükçekmece mitingi
    15. Orkun Kökçü, 2023'e kadar Feyenoord'da
    16. Türkiye'den çok sert S-400 açıklaması!
    17. Gebze halkalı tren hattı ücreti tam..
    18. Beşiktaş'ta divan başkanlık seçimine..
    19. Altının kilogramı 227 bin 400 liraya..
    20. GÜNCELLEME - Tunceli'de polis..
    21. Rektör Gönüllü İstiklal Marşının..
    22. Bingöl’de 109 yabancı uyruklu şahıs..
    23. "Filistin-İsrail barış görüşmeleri..
    24. Temsilci seçilen öğrenci seçim..
    25. Şenol Güneş'in Karius sözleri Avrupa..
    26. Melih Gökçek'ten kritik uyarı!..
    27. Türkiye, Google hakkında soruşturma açtı
    28. Bir haftalık çocuğu parka terk edenler..
    29. Vali Güzeloğlu, Hazro’da kanaat..
    30. TARGET TTO’dan AR-GE Personeli..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    CHP'nin adayından Fatiha Suresine büyük saygısızlık!
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü