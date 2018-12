Belediyenin desteğiyle çiftçinin geliri artacak

DİYARBAKIR (AA) - AHMET KAPLAN - İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, uzun vadede çiftçinin gelirini artıracak meyvecilik projesini uygulamaya geçirdi.

Görevlendirmenin ardından çöp, yol, su, yeşil alan, sosyal yaşam, toplu taşıma, kültür-sanat gibi birçok alanda yaptığı önemli hizmetler dolayısıyla vatandaşın takdirini toplayan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği projelerle kırsal alanda yaşayan vatandaşın refah seviyesinin yükseltilmesi için çalışmalar yürütüyor.

Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler üreten Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Şube Müdürlüğü, geçen yıl başlattığı proje kapsamında bugüne kadar ağırlıklı olarak badem, ceviz ve antepfıstığı olmak üzere yaklaşık 70 bin fidanı çiftçiye ücretsiz verdi.

- 500 bin fidan dağıtılacak

Uzun vadede çiftçinin gelirini aynı alanda yapılan hububat tarımına göre en az 30 kat artırması beklenen proje kapsamında 500 bin meyve fidanın dağıtılması hedefleniyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme Şube Müdürü Feyzi Fidan, AA muhabirine belediyenin her bir biriminin kendi görev alanlarında çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

Kırsalda yaşayan vatandaşın tarımsal ve hayvansal üretimlerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Fidan, bu kapsamda organik tarımdan meyve fidancılığının geliştirilmesine kadar farklı projeler uyguladıklarını aktardı.

Geçen yıl Lice ve Hani ilçeleriyle başlattıkları çalışmalarında 27 bin badem, ceviz ve antepfıstığı fidanı dağıtıldığını bu yılda Ergani ve Çermik ilçelerinde 43 bin fidan dağıttıklarını vurgulayan Fidan, projede 500 bin fidan dağıtmayı hedeflediklerini belirtti.

- "Katma değerin bir parçası olacağız"

Oluşturdukları bahçelerde çiftçinin bademden 4, fıstıktan da 8 yıl sonra verim almaya başlayacağının bilgisini veren Fidan, şunları kaydetti:

"Çiftçimiz kuru tarımda hububat üretiminde 10 dönümlük alandan 5 ton verim alıyor, 2 bin 500 lira gelir elde ediyor. 10 dönümlük bir fıstık bahçesi oluşturduğumuzda tam verime yattığı zaman 120 bin liralık bir gelir elde edilir. Çiftçimizin gelirini 2 bin 500 liralık bir gelirden 120 bin liralık bir gelire dönüştürmüş olacağız. Bu da yaptığımız çalışmanın ne kadar verimli olduğunu gösteriyor. Bu vesileyle katma değerin bir parçası olacağız."

- Yeşil kuşak oluşturulacak

Aynı birimde mühendis olan Tahir Alan da proje dahilinde çiftçilere özellikle sert çekirdekli meyve bahçeleri kurmaya çalıştıklarını belirtti.

Alan, dağıttıkları fidanların ekiminden ürün verimine kadar her aşamasında

üreticiye yardımcı olduklarını aktararak, "Fidan aşılarını da biz yapacağız. Belediye bünyesindeki ziraat mühendisleri olarak her konuda çiftçiye danışmanlık hizmeti veriyoruz. Hastalık olsun bakım olsun her konuda çiftçilerimizin yanında olacağız." dedi.

Silvan'dan Çüngüş ilçesine kadar arazileri küçük alanlarından oluşan yaklaşık 8 ilçeyi kapsayacak bir "yeşil kuşak" oluşturmayı hedeflediklerini vurgulayan Alan, şunları kaydetti:

"Esas hedefimiz işsiz gençleri toprakla buluşturup onlara istihdam sağlamak. Biz bu çalışmaları yaparken diğer ilçelerde üretim yapan çiftçiler de bizi görünce tahıl ürünlerinden vazgeçip, büyük parsellerde bu ürünleri yetiştirmeye başladı. Belediye olarak bu büyük arazilerde tahıl yerine katma değeri yüksek bitkilerin yetiştirilmesini sağlamayı hedefliyoruz. Bu da hem ülke hem de vatandaşa büyük bir ekonomik kaynak sağlamış olacak."

- "Belediyemize teşekkür ediyoruz"

Bismil ilçesine bağlı Işıklar Mahallesinde çiftçi Vehbi Kaplan ise yaklaşık 50 dönüm tarlasında kuru tarım yaptığını, belediyeden aldığı 300 fidanla tarlasının 10 dönümlük kısmını antepfıstığı bahçesine dönüştüreceğini söyledi.

Fıstık üretimi sayesinde gelirinin 100-150 bin liraya yükseleceğini işaret eden Kaplan, şöyle dedi:

"Fıstık ağacı sabır isteyen bir meyvedir, belediyemiz uzun vadede ekonomik anlamda bize bir kazanç sağlamak için destek oldular. Bu konuda belediyemize teşekkür ediyoruz. Belediyemiz bize fıstık fidanlarını verip gitmiyor. Bundan sonraki süreçte bize danışmanlık da yapacak. Gerek ilaçlama gerekse budama konusunda bize yardımcı olacaklar. Belediyemiz uzun vadede bize bir kazanç sağlamak için destek oldu. Kırsalda yaşayan vatandaşlar olarak belediyemizin bize yaptığı hizmetlerden memnunuz."