0553 313 94 23

Belediye’nin bir dokunuşla yüzleri güldüren hizmetleri devam ediyor

Mustafakemalpaşa Belediyesi, sosyal hizmet projeleri ile 131 mahallede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dost elini uzatarak yüzleri güldürmeye devam ediyor.

02 Temmuz 2019 Salı 12:36
Belediye’nin bir dokunuşla yüzleri güldüren hizmetleri devam ediyor

Mustafakemalpaşa Belediyesi, sosyal hizmet projeleri ile 131 mahallede yaşayan ihtiyaç sahibi ailelere dost elini uzatarak yüzleri güldürmeye devam ediyor.


2017 yılında başlayan "Bir dokunuşla değişen hayatlar" projesi dâhilinde yaşlılık, yalnızlık, engellilik ve hastalıktan dolayı temizlik işlerini göremeyen vatandaşlara evde temizlik hizmeti veren belediye, "evde kişisel bakım" adı altında yeni bir hizmet daha başlattı.


Mustafakemalpaşa Belediyesi Sosyal İşler Müdürlüğü ihtiyaç sahibi vatandaşların kişisel bakımı, saç kesimi, saç sakal traşı gibi hizmetlerini yerinde talepler doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Belediye Başkan Yardımcısı Fatma Kocaman, yaşlılık, yalnızlık ve hastalıktan dolayı temizlik işlerini göremeyen ihtiyaç sahibi aileleri evlerinde ziyaret etti. Sosyal İşler Müdürlüğü aracılığıyla devam eden hizmetleri yerinde inceleyen Kocaman, ihtiyaç sahibi yaşlıların yüzlerini güldüren projede alanında uzman ekiplerin yer aldığını belirterek, kişisel bakım hizmetinde gönüllü kuaförlerin çalıştığını söyledi.


İnsana dokunan, hayata bağlayan projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Fatma Kocaman, "Gerekli sosyal incelemelerin ardından muhtaçlık kriterlerine göre belirli periyodlar da vatandaşların evleri köşe bucak temizleniyor istekleri doğrultusunda ihtiyaç sahiplerinin kişisel bakımları da yerine getiriliyor" dedi.


Proje dâhilinde yaklaşık 54 vatandaşın bu hizmetten faydalandığını belirten Fatma Kocaman, ”Engelli ve yaşlı vatandaşlarla sürekli irtibat halindeyiz. Onların mutlu olduğunu görmek, ihtiyaçlarını gidermek bizleri de mutlu ediyor. İhtiyaç sahibinin yanında olmayı vicdanî bir görev biliyoruz. İşini severek yapan bir ekibimiz var. Belediye olarak her yere hizmet etme mecburiyetimiz var. Sizin her isteğinizi karşılamak bizim görevimiz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 12:36
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    7 çocuklu aile yardım bekliyor
    1. 7 çocuklu aile yardım bekliyor
    2. Şehzadeler Belediyesi Temmuz Ayı..
    3. Türk askerinden Somali’de patlayıcı..
    4. İstanbul'daki organize suç örgütü..
    5. Türk Kızılayı çocukların yüzünü..
    6. Kaymakam, örnek çiftçiyi tebrik etti
    7. İran'da "ABD adına çalışan casuslara"..
    8. Kaşla göz arasında 2 bin lirayı aldı
    9. MHP TBMM Grup Toplantısı
    10. Siemens'in sensoFresh teknolojisi..
    11. İsrail Harem-i İbrahim Camisinde 294..
    12. ANALİZ - Etiyopya’da darbe girişimi ne..
    13. Fortune 500 listesi açıklandı
    14. Milli Eğitim Bakanı Selçuk:..
    15. Belediye’nin bir dokunuşla yüzleri..
    16. Hakkarili hayırsever Demir’den örnek..
    17. Organik yem katkı maddesi ilk..
    18. Çay ağacı yağı ile gençleşin ve..
    19. ANALİZ -Yemen’de barış süreci çöküyor
    20. Gül, Davutoğlu ve Babacan'ı duyan..
    21. Aydemir’den basın buluşması
    22. Karın boşluğundan 8 litre sıvı alındı
    23. Sokak ortasında eski eşini öldüren..
    24. Sivas olaylarının 26. yılı
    25. Esgin, muhtar buluşmalarına devam..
    26. Türkiye coğrafya milli takımın başarısı
    27. TOKİ Başakşehir Ayazma kura sonuçları..
    28. Eski Yargıtay Üyesi Mehmet Arı'ya 13..
    29. CHP'nin işçi kıyımı devam ediyor
    30. Bakanlık açıkladı: 649 terörist..
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    AK Partili Mehmet Metiner: Yenilginin asıl mimarı Ahmet Davutoğlu
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    Rotary toplantısında okul müdürü!
    CHP kodlarına döndü
    CHP kodlarına döndü
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    Başkan Erdoğan'ın Japonya'da attığı adım herkesi heyecanlandırdı: Bu bir devrim
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."
    ABD'den kritik S-400 ve Türkiye açıklaması! "Türkiye ile aramızdaki S-400 sorununu..."

    Günün Karikatürü

    2 Temmuz 2019
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Unutkanlığın nedeni açıklandı! Tüm dünyada hızlıca yaygınlaşıyor
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız
    Sezai Temelli'den küstah tehdit: Geri adım attıracağız