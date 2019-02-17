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Belediyelerin eğitimdeki yeri konuşuldu

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Kent Belleğini Canlandırma Toplantıları kapsamında, ’Belediyelerin Eğitimdeki Yeri ve Kent Enstitüleri’ konusu masaya yatırıldı.

17 Şubat 2019 Pazar 13:08
Belediyelerin eğitimdeki yeri konuşuldu

Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen Kent Belleğini Canlandırma Toplantıları kapsamında, ’Belediyelerin Eğitimdeki Yeri ve Kent Enstitüleri’ konusu masaya yatırıldı.


Tepebaşı Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik Özdilek Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Prof. Dr. Kemal Yakut moderatörlüğünde düzenlenen toplantıda sunumlar ile belediyelerin eğitimdeki yeri ve Kent Enstitüleri konuları ele alınırken, toplantıya CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, CHP Eskişehir Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Jale Nur Süllü, CHP İl Başkanı Abdülkadir Adar ile çok sayıda eğitimci katıldı.


"Temelinde köy enstitüleri var"


Etkinlikte açılış konuşmasını yapan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi’nin eğitim çalışmaları hakkında bilgiler vererek, “Göreve geldiğim ilk günden itibaren, yerel yönetimlerin eğitim adına da önemli vazifeleri olduğu inancı ile hareket ettim. Gerçekleştirdiğimiz tüm çalışmaların temeline ise Köy Enstitüleri anlayışını yerleştirmeye gayret ettik. 2009’dan bugüne, 70’ten fazla yeni merkezi halkımızın hizmetine açtık. 28 tane Belde Evi, 10 Deneyimli Kafe, 3 Gençlik Merkezi, çocuklar için Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Mustafa Kemal Atatürk Spor Tesisleri Su Sporları Merkezi, Yunus Emre Spor Tesisleri, İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, başlı başına büyük bir proje olan ve 5 milyon avro hibe kazanan Yaşam Köyü, iki adet kreş, Gökkuşağı Kafeler, 300 parsel hobi bahçesi Uluslararası olarak her yıl gerçekleştirdiğimiz 3 ayrı sanat etkinliğimiz var. Küçücük çocuklarımızdan yaşlılarımıza, engelli vatandaşlarımıza kadar toplumun her kesimine dokunan bu çalışmalara baktığımızda, tüm projelerimizin temelinde Köy Enstitüleri mantığının yattığını görüyoruz. Hepsini bir çatı altında toplamayı düşündüğümüzde aklımıza Açıköğretim Fakültesi’nde olduğu gibi çevrimiçi bir sistem kurmak geldi. Açıköğretim Fakültesi ile bir sistem hazırladık. Bu sistem ile 16 yaş üstü vatandaşlarımız çeşitli derslerin eğitim programlarından ücretsiz olarak faydalanabiliyor. Belde Evleri’nde yüz yüze eğitim alırken bir taraftan da çevrimiçi sistem ile hizmet alınabiliyor. Çağımızda teknoloji bu kadar etkili iken eğitim modelinin de buna uyarlanması adına girişimlerimiz devam edecek” ifadelerini kullandı.


"Bu çalışma yaygınlaşmalı"


Etkinliğe konuşmacı olarak katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya ise “CHP Yerel Seçim Bildirgesi’nde Eğitim Politikaları” konulu bir sunum gerçekleştirdi. Kaya konuşmasında, “Eskişehir deyince sadece tüm kentlerde oluşturduğu ilgi çekici güzelliği değil, bir eğitim kenti de akla geliyor. CHP olarak biz, eğitimde yaşanan temel sorunları biliyoruz. Eğitimin sorunları yerelde başlar ve yerelde çözülmelidir. Tepebaşı Belediyesi de bu kapsamda Kent Enstitüsü projesi ile çok güzel bir kıvılcım ortaya atmış. Biz bu kıvılcımı partimizin genel merkezinde paylaşacağız ve CHP yönetiminde olan diğer belediyelerimize tanıtacağız. Onlar da kendi şehir, ilçe ya da beldelerinde bu modeli uygulasınlar ki eğitimde bir değer artışı olsun. Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’ı eğitime verdiği bu güzel katkılardan dolayı kutluyorum, çalışmaların da emeği geçenlere de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu güzel örneğin yaygınlaşması adına elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.


Programda daha sonra Eğitimci / Yazar İbrahim Gerede “Belediyelerin Eğitimdeki Yeri - Kent Enstitülerinin Sosyal ve Siyasal Dayanakları”, Prof. Dr. Aydın Ziya Özgür ise “Dünden Bugüne Tepebaşı Kent Enstitüsü” başlıklarında sunumlar yaptı.


Etkinlik, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’ın konuşmacılara teşekkür plaketi takdim etmesi ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 13:08
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