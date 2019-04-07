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Seçim 2019 Sayfası

Yerel yönetimlere başkanlık sistemi modeli

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile merkezde sağlanan güçlü yönetim modelinin belediyelere taşınması hedefleniyor. Böylece seçmenin iradesi yerel yönetimlere daha iyi yansıtılarak 2023 dönemine daha güçlü bir şekilde girilecek.

07 Nisan 2019 Pazar 07:14
Yerel yönetimlere başkanlık sistemi modeli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın balkon konuşmasında ipuçlarını verdiği 4.5 yıllık seçimsizlik döneminde atılması beklenen yapısal reformlar adımlarında mahalli idarelere ilişkin de çarpıcı hedefler yer alacak. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile merkezde sağlanan güçlü yönetim modelinin belediyelere taşınması bekleniyor.

Yeni sistemle uyum

Yeni dönemde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle uyumlu mahalli idare hedefler arasında. Bu kapsamda belediye çalışmalarının daha verimli ve etkin bir hale getirilebilmesi için ilk olarak, belediyelerin icra gücü artırılacak. Bu amaçla mahalli idarelere yeni yetki ve görevler sağlanacak.

Başkanla gelip gidecekler

Merkezin görev alanında olan bazı işler mahalli idarelere devredilecek. Belediyelerin mali kaynakları güçlendirilecek. Belediye üst yönetimlerinin (bağlı kuruluşlar dahil) belediye başkanı ile birlikte göreve gelmesi ve ayrılması sağlanacak.

Denetim gücü artıyor

Katılımcılık ve hesap verebilirliğin bir gereği olarak belediye meclislerinin denetim gücü artırılacak. Bunun için denetim mekanizmaları güçlendirilecek belediye şirketleri belediye meclis denetim komisyonu kapsamına alınacak.

İhaleler internetten yayınlanacak

Meclis toplantıları ve belediye ihalelerinin internet üzerinden canlı yayınlanması zorunlu hale getirilecek. Belediye İktisadi Teşebbüsleri (BİT), Kamu İktisadi Teşebbüsü (KİT) gibi çalışacak. Belediyelerin iş yapabilme kapasiteleri geliştirilecek. Mahalli idareleri daha da güçlendirmeye yönelik yasal ve kurumsal düzenlemeler sürdürecek.

Büyükşehir mevzuatı değişiyor

Mahalli idarelerin kurumsal kapasitesini geliştirmek, hizmet standartlarını belirlemek, demokratik yönetim ve hesap verilebilirliği artırmak amacıyla Hizmet Envanteri Yönetim sistemi (HEYS), Ruhsat Bilgi Sistemi (RUBİS), e-Belediye ve Büyükşehir Belediyelerinde Hizmet Sunum Yöntemlerinin Geliştirilmesi Projeleri kapsamında oluşturulan mevzuat taslakları ile Büyükşehir Kanun Taslağını önümüzdeki dönemde yasalaşacak.

İlçe belediyelerinin yetkisi arttırılacak

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile merkezde sağlanan güçlü yönetim modelinin belediyelere taşınması çevçevesinde ilçe belediyeleriyle ilgili de düzenlemeler yapılması planlanıyor. Büyükşehirlerle ilgili yapılacak düzenlemenin daha önce yapılan büyükşehir yasasıyla birlikte TBMM’ye getirileceğini belirtiliyor. Büyükşehir yasasıyla beraber özellikle ilçe belediyelerinin yetkileri yeniden düzenlenecek. Bu kapsamda, ilçe belediyelerinin yetkilerinin artırılması planlanıyor.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 07:14
  1. Erdoğan
  2. Belediye
  3. Büyükşehir
  4. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. yerel yönetim

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