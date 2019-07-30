Belediyelerde "akraba atamaları" tartışması

İZMİR (AA) - İzmir'in Selçuk İlçe Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, akrabasının işe alındığı iddialarına ilişkin, "Oya Onbaşıoğlu Ceritoğlu, benim sekreterimdir. Ancak kendisi işe yeni alınan bir personel değildir. 16 yıldır Selçuk Belediyesinin önemli birimlerinde, önemli görevlerinde yer almış bir çalışandır." değerlendirmesinde bulundu.

Selçuk Belediyesinden yapılan açıklamada, sosyal medyada ve çeşitli gazetelerde yer alan, belediye başkanının akrabasının işe alındığı haberlerinin asılsız, mesnetsiz ve sadece yıpratmaya yönelik olduğu belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Sengel, ulusal medyanın ve tüm Türkiye'nin gerçekleri bilmesini gerektiğini vurgulayarak, "Adı geçen Oya Onbaşıoğlu Ceritoğlu, benim sekreterimdir. Ancak kendisi işe yeni alınan bir personel değildir. 16 yıldır Selçuk Belediyesinin önemli birimlerinde, önemli görevlerinde yer almış bir çalışandır." ifadelerini kullandı.

Selçuk Belediyesine yeni personel alınmadığını aktaran Sengel, açıklamasında şunlar kaydetti:

"Oya Onbaşıoğlu Ceritoğlu, Kültür ve Sosyal İşler, İnsan Kaynakları, İşletme ve İştirakler Müdürlüklerinde önemli görevlerde yer almıştır. Yani Selçuk Belediyesinin emektarıdır. Aynı zamanda da liyakat sistemine de riayet edilmektedir. Ancak biz kendisini sekreter olarak belirleyerek, esasen daha önce yaptığı önemli görevlerdeki rütbeyi aşağıya çekmiş durumdayız."





