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"Belediyelerde 7 gün 24 saat hizmet dönemi"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki 20 yıl içerisinde kentsel dönüşümü tamamlamak istiyoruz. Aksi takdirde, Allah korusun depremin yıkıcı sonuçları ile karşı karşıya kalırız." dedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:29
"Belediyelerde 7 gün 24 saat hizmet dönemi"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Önümüzdeki 20 yıl içerisinde kentsel dönüşümü tamamlamak istiyoruz. Aksi takdirde, Allah korusun depremin yıkıcı sonuçları ile karşı karşıya kalırız." dedi.

Kurum, Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenen "Ardıçlı Toplu Konut Projesi" imza töreninde, gece gündüz demeden çalıştıklarını ve bugüne kadar 50'nin üzerinde ilde 120 ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi.

Şehrin sorunlarını yerinde tespit ettiklerini ve çözmeye gayret ettiklerini anlatan Kurum, Türkiye'nin doğusundan batısına her yerde çalıştıklarını ifade etti.

Kurum, dar ve orta gelirli ailelere yönelik projeler geliştirmenin önemine işaret ederek, "İşte bugün bu ailelerimize yönelik projelerimize bir yenisini daha hep birlikte ekliyoruz. Bakanlığımıza bağlı TOKİ ile Konya Büyükşehir Belediyemiz arasında imzalanacak protokolle artık Konya'mıza bin 57 konutu daha kazandırmış oluyoruz. Çevreye ve doğal yapıya uyumlu, sosyal donatı ve hizmet alanlarına sahip, teknik altyapısı tamamlanmış, nitelikli ve sağlıklı yaşam alanlarımızı içeren bir proje." diye konuştu.

- Konya'ya toplu konut müjdesi

Planlama yaptıkları alan içerisinde, 150 bin metrekare konut alanı olacağını dile getiren Kurum, şöyle devam etti:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız 'bin 57 konut Konya'ya yetmez' dedi. Buradan şunun sözünü verelim; ilk etapta bin 57 konutu yapalım, ikinci etapta da bin konutun hazırlığına arkadaşlarımız başlasın. Sadece Konya merkeze değil, ilçelerimize, alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımıza yönelik projeler yürütüyoruz. Gittiğimiz her il ve ilçede bu projeleri açıklıyoruz. Sadece bu değil, kentsel dönüşüm sürecini de hızlı bir şekilde yürütüyoruz."

Kurum, Türkiye'nin deprem felaketinden çok çektiğini, ülke topraklarının yüzde 66'sının deprem bölgesinde yer aldığını anımsattı.

Türkiye'de bir asırda büyüklüğü 6 ve üzerinde 56 depremin yaşandığına dikkati çeken Kurum, bu felaketlerde yaklaşık 82 bin vatandaşın hayatını kaybettiğini aktardı.

- "Erzincan'dan Marmara'ya uzanan hat büyük tehlike arz ediyor"

Kurum, depremlerde yaşanan can ve mal kayıplarını dikkate alarak hareket edilmesi gerektiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tedbirler almalıyız. Özellikle Erzincan'dan Marmara'ya uzanan hat, şu an büyük tehlike arz ediyor. İşte bu noktada kentsel dönüşüm sürecini hızlandırmamız gerekiyor. Cumhurbaşkanımız 2012'de büyük bir ufuk örneği ortaya koyarak kentsel dönüşüm çalışmasını başlattı. Bedeli ne olursa olsun, dönüşümü tamamlama sözü verdi. Biz de gecemizi gündüzümüze katarak depreme karşı ülkemizi hazırlamaya çalışıyoruz. Tespitlerimize göre ülkemizde yenilenmesi gereken 6,7 milyon sağlıksız konut var. İnşallah kentsel dönüşüm çalışmaları ile yılda 300 bin konutu dönüştüreceğiz. 5 yılda 1 milyon 500 bin konut olmak üzere bu dönüşüm sürecini hızlandırmak istiyoruz."

- Belediyelere 4 milyar liralık kredi kaynağı

Kredi desteği ve kaynaklarla kentsel dönüşümü tamamlayacaklarının altını çizen Kurum, şunları kaydetti:

"Bunun dışında İller Bankası ile 4 milyar liralık kredi kaynağını da belediyelerimize vermek suretiyle kentsel dönüşüm sürecini hızlandıracağız. Burada yüzde 50'ye kadar kredi faiz desteği vererek kentsel dönüşüm için önemli bir süreci de başlatmış oluyoruz. Önümüzdeki 20 yıl içerisinde kentsel dönüşümü tamamlamak istiyoruz. Aksi takdirde, Allah korusun depremin yıkıcı sonuçları ile karşı karşıya kalırız. Rabbim bir daha bu ülkeye deprem acısını yaşatmasın."

- Belediyelerde 7 gün 24 saat hizmet dönemi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla belediyelerde 7 gün 24 saat usulüne geçileceğini dile getiren Kurum, "Belediyelerimiz vatandaşımıza gece gündüz demeden, 7 gün 24 saat hizmet edecek personel bulunduracak. Bu nedenle aldıkları vazife ve sorumlulukları yeni dönemde belediyelerimizin daha da artacak. Belediyelerimiz 7 gün 24 saat vatandaşımıza hizmet edecek. Bu uygulamayı da bugün Konya'da Büyükşehir ve ilçe belediyelerimizde başlatmış oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da proje ile Konya'ya önemli bir hizmetin kazandırılacağını anlattı.

Toplu konut projesinin organize sanayi bölgesinde çalışanların ihtiyacını gidereceğine değinen Altay, "Saha ziyaretlerimizde bizden en çok talepte bulunulan konulardan biri konut ihtiyacıydı. Burada bin 57 konutluk projeyi hayata geçireceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından Bakan Kurum ve Altay, Ardıçlı Toplu Konut Projesi'nin protokolünü imzaladı.

Törene, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı, AK Parti Konya Milletvekilleri Hacı Ahmet Özdemir ve Gülay Samancı, AK Parti merkez ilçe belediye başkan adayları katıldı.

 

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:29
  1. Konya
  2. Erzincan
  3. Ardıçlı Toplu Konut Projesi
  4. bakanı
  5. çevre ve şehircilik
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