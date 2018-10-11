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Belediye iş başvuruları Belediyeler en az ilkokul mezunu personel alımı yapacak

Belediyelerde işçi ya da memur pozisyonlarında çalışmak isteyen vatandaşlar belediyelerin personel alım ilanlarını araştırıyor. Peki hangi belediye işçi alımı yapıyor? Belediye personel alım ilanlarına nasıl başvuru yapılır? Belediye alım başvuru şartları nedir? İşte farklı belediyelerin personel alım ilanları

11 Ekim 2018 Perşembe 11:35
Belediye iş başvuruları Belediyeler en az ilkokul mezunu personel alımı yapacak

Belediyelerde işçi ya da memur pozisyonlarında çalışmak isteyen vatandaşlar belediyelerin personel alım ilanlarını araştırıyor. Peki hangi belediye işçi alımı yapıyor? Belediye personel alım ilanlarına nasıl başvuru yapılır? Belediye alım başvuru şartları nedir? İşte farklı belediyelerin personel alım ilanları

Türkiye genelinde bir çok belediye personel açığını kapatmak üzere işçi ve memur alımı ilanı yapıyor. Bazı belediyeler KPSS puanıyla personel tedariğini yaparken bazı belediyeler ise KPSS şartı aranmaksızın işçi alımını yapıyor. Türkiye genelindeki bazı belediyeler en az ilkokul mezunu çok sayıda beden işçi alımı yapıyor. Persenol alımı yapacak belediyeler personel alım duyurusunu internet sitesi üzerinden yaptı.  5 Belediye Başkanlığının yayınlamış olduğu çeşitli pozisyonlar şu şekilde açıklandı; İzmir, Bursa, Bitlis ve Batman tarafında yapılacak alımlar içerisinde 101 personel alımı yapacağı öğrenildi.

Belediyelerin personel alım başvuru şartları neler?

Belediyelerin personel alımı yapılacak olan pozisyonlar için belirlenen genel başvuru şartları şunlardan oluştu: T.C. vatandaşı olmak, kamu haklarından mahrum olmamak, alım yapılacak olan pozisyonlar için eğitim şartlarını yerine getirmek, belge şartını sağlamak. Sağlık sorununun bulunmaması, istenilen yaş aralığına sahip olamk, güvenlik soruşturmasını ve arşiv soruşturmasını olumlu sonuçlandırmak ve erkek adayların askerlik ile ilgili bir sorunları olmaması" adaylardan istenilen şartlardan bazıları.

Haber Tarihi: 11 Ekim 2018 Perşembe 11:35
  1. Batman
  2. İzmir
  3. Bursa
  4. Bitlis
  5. Belediyelerin personel alım başvuru şartları neler?
  6. Belediye iş başvuruları
  7. Belediyeler en az ilkokul mezunu personel alımı yapacak
  8. 2018 belediye iş başvuruları

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