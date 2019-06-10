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Belediyeden vatandaşlara anız yangınlarına karşı duyarlılık çağrısı

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü vatandaşları, havaların ısınmasıyla beraber anız yangınlarına karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.

10 Haziran 2019 Pazartesi 15:04
Belediyeden vatandaşlara anız yangınlarına karşı duyarlılık çağrısı

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü vatandaşları, havaların ısınmasıyla beraber anız yangınlarına karşı duyarlı olmaları konusunda uyardı.


Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, anız yangınlarının doğaya ve canlılara zarar verdiği belirtildi. Açıklamada, “Vatandaşların tarlalarda ekin biçildikten sonra kalan anızları yakmaları birçok tahribata yol açmaktadır. Toprağın ve doğal yetişen bitkilerin verimliliğinde rol oynayan birçok canlı ve endemik yapı, anız yakma nedeniyle yok olmaktadır. Sadece daha kolay çift sürmek için yakılan anız nedeniyle doğa zarar görmektedir. Anız artıkları toprağı soluksuz bırakmakta ve rüzgarla dağıtılmasından dolayı kirliliğe yol açmaktadır. Anız yakma beraberinde birçok riski de içermektedir. Yangın bu risklerin başında gelmektedir. Çevresel felaketler ve yangınlar olmaması için anız yakılmalarına karşı vatandaşlarımızı duyarlı ve sorumlu davranmaya davet ediyoruz” denildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 15:04
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