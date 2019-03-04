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Belediyeden ‘su depolarınızı temizleyin’ uyarısı

Hakkari Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, içme suyu arızalarından dolayı abonelerin depolarını temizlemesi uyarısında bulundu.

04 Mart 2019 Pazartesi 15:10
Belediyeden ‘su depolarınızı temizleyin’ uyarısı

Hakkari Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü, içme suyu arızalarından dolayı abonelerin depolarını temizlemesi uyarısında bulundu.


Hakkari Belediye Başkanlığı Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü yetkilileri, “Son günlerde bazı mahallerde gelen şikayetlerde içme suyunun çamur aktığı ifade ediliyor.İçme suyu arızasından dolayı ilk etapta içme suyu bu şekilde akıyordu ve bu konuda vatandaşlarımıza da gerekli bilgilendirmeyi yapmıştık. Suları bulanık veya çamurlu akan abonelerimizin, su depolarını temizlenmesi gerekiyor. Kentte gelen içme suyu berrak akıyor ve hiçbir sorun yoktur. Abonelerimizin depolarını temizlemesi halinde bu sorun ortadan kalkacaktır” denildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 15:10
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